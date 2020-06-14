Dijital giyim devri

Teknolojinin akıl almaz ilerleyişi, Z kuşağının dijital ve sanal olan her şey ile yakın ilişkisi, üzerine gelen pandemi ve etkileri ile moda dünyası adeta kabuk değiştirmeye başladı. Dijitalleşmeye başlayan moda dünyası, alışa geldiğimiz tüm moda geleneklerinin eskisi gibi olmayacağının sinyallerini veriyor. Bu gün itibari ile gerçek moda endüstrisinin devamını sağlamak belki de dijital dünya ile ne kadar iyi entegre olacağına bağlı. Dijital platforma taşınan Londra, Paris ve Milano Moda Haftaları; VR gözlüklerle izlenebilecek defileler, 3D showroom’lar artırılmış gerçeklikle sunulan sezonsuz koleksiyonlar, avatar mankenler; dijital oyun karakterlerinden dolabımıza uzanan kıyafetler, ünlü dijital kıyafet tasarımcıları…

Şubat ayında düzenlenen ve dünyanın ilk sanal moda haftası olan Şangay moda haftası 2.5 milyon izleyicisi ve 2.82 milyon dolardan fazla satışı ile dijital eğilimin gücünü ortaya koydu.

AVATAR MODELLER ÖNE ÇIKTI

Küresel salgın nedeni ile kapalı kalan fiziksel mağazalar çevrim içi alış verişi beklenmedik şekilde artırdı. Zara gibi 3 ay içerisinde 400 milyon Euro zarar bildiren büyük perakendecilerin satış kaybı yaşaması, markaları çevrim içi satışları daha da artıracak dijital yeniliklere yatırım yapmaya zorladı.

Tommy Hilfiger gibi büyük moda markaları avatar modelleri, artırılmış gerçeklik formatlarını çevrim içi satışlarında kullanamaya başladılar bile. Dijital modanın ayak sesleri 5-6 yıl öncesinden gelmeye başlamıştı. 2016 yılında yapılan Bitmoji ve Bergdrof Goodman işbirliği, kullanıcıların avatarlarını Zac Posen, Calvin Klein, Alexander McQueen gibi lüks markalardan giydirmesine olanak sağlamıştı. Yine son zamanların popüler uygulama Drest sayesinde Prada, Gucci, Stella McCartney gibi bir çok üst düzey markanın kıyafetlerini yarattığınız avatara giydirerek, beğendiğiniz parçaları Farfecth üzerinden satın alabiliyorsunuz.

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SANAL DÜNYA TASARIMLARINDAN GERÇEKLİĞE GİDEN UZAY YOLCULUĞU

Bir uzay şirketi ile sinema endüstrisine hizmet eden bir kostüm tasarımcısının işbirliği ise modanın sınırlarını nasıl genişlettiğinin başka bir örneği. Elon Mask’ın uzay şirketi SpaceX ait “Crew Dragon” adlı uzay gemisi 30 Mayısta fırlatıldı. Özel sektör tarafından gönderilen insanlı ilk uzay aracı olma özelliği kadar, astronotların uzay yolculukları esnasında giyecekleri kıyafetlerin tasarımları da en az uçuş kadar ses getirdi. Özel bir basın etkinliği ile tanıtılan kıyafetler daha önce alışılagelmiş astronot kıyafetlerinden daha şık ve modern. Zira bilim kurgu filmlerinden fırlamışçasına görünen bu kıyafetlerin arkasındaki isim Jose Fernandez. Batman v Süperman, Tron: Iron Man, Avengers, Legacy gibi ünlü yapımların kostümlerini tasarlayan Fernandez estetik ve fonksiyonelliği bir araya getirerek fütüristik bir işe daha imzasını attı.

MÜŞTERİYE 3D GİYSİLERİ

Moda endüstrisinin en önemli sorunu olan sürdürülebilirlik konusunda avantajları da olan dijital moda, satın almadan sahip olmanın, sıfır atıkla, ekoleji ye zara vermeden de şık olmanın en kestirme yolu. Sosyal medyanın hüküm sürdüğü bir Dünya da lüks bir markanın bir ürününü satın almadan o ürüne sanal olarak sahip olabilir, beğendiğiniz kıyafeti giymiş gibi yeni içerikler üretebilirsiniz. Dijital dünyayı moda ya en iyi şekilde entegre eden firmalardan biri olan Hollanda merkezli dijital moda evi The Fabricant kurucusu Kerry Murphy dijital modanın perakende kadar büyük bir pazar olacağını iddia ediyor. Pandemi ile beraber büyük moda evlerinin danışmanlık taleplerinden bahseden Murphy, aynı zamanda teknolojik ilerlemelerin kendi kıyafetlerini dijital olarak şekillendirmesine izin verdiği için 3D giysilerin tüketicinin en büyük eğlencelerinden biri haline geleceğini söylüyor. İzlediğiniz bir moda Show’nun devamında 3D Showroom’a giderek tasarımları inceleyebileceğiniz ve sanal karakteriniz üzerindeki görünüşüne bakarak satın alabileceğiniz bir endüstri modanın ulaşılamaz renkli dünyasına bir kapı aralıyor.

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GİYİLEBİLİR SÜPER KAHRAMAN KIYAFETLERİ

Fortnite ve Pubg gibi dijital oyun takipçileri için, dijital kıyafetlere para harcamanın normalleştiği bir dünya zaten hali hazırda mevcut. Son yıllarda artan süper kahraman filmleri ve milyon dolarlık dijital oyunlar; bu film ve oyunlar için tasarlanan kostümler ve ünlü moda evleri ile yapılan iş birlikler Moda endüstrisine yeni ve heyecan verici bir pencere açtı. Sanal karakterler için sanal giysi tasarlamaktan daha ilginç olanı bir şey varsa o da gerçek insanların gerçekte var olmayan giysileri satın almasıdır. Sanal dünya ve gerçeklik arasında köprü kuran uygulamaya en yeni örnek ise Gucci ve mobil tenis oyunu Tennis Clash birlikteliği. Oyunda Gucci tasarımlarından ilham alınarak yaratılan iki karakter Gucci kıyafetlerinin yanı sıra, çorap, ayakkabı ve raket gibi aksesuarlara da sahipler. Gucci Open isimli sanal turnuvaya katılabilecek oyuncular, karakterler üzerindeki giysileri Gucci Online sayfasına giderek inceleyebiliyorlar. Louıs Vuttion ile League of Legands’ın geliştiricisi Riot Games’in işbirliği ise başka bir örnek. Lüks marka oyun için hazırladığı karakterlere özel kostümlerin ve özel bir koleksiyonun oyunun Dünya şampiyonu ile oyun içi satışa çıkacağını duyurdu.