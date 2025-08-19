Dijital usta ile gençlere fırsat KOBİ’lere E-Ticaret gücü

Başvurular dijitalusta.net adresinden alınmaya başlandı.





Trendyol, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Dijital Usta projesiyle, gençleri dijital dünyanın yetkinlikleriyle donatmayı ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecinde e-ihracat ve e-ticaret desteğini daha güçlü alabilmelerini hedefliyor. Gençlerin dijital becerilerini artıran ve KOBİ’lerin dijital dönüşümünü destekleyen bu proje, Türkiye’nin dijital kalkınma yolculuğuna stratejik katkı sunmayı amaçlıyor.





Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de faaliyet gösteren 3,7 milyon KOBİ’nin yalnızca yüzde 16’sı e-ticaret yaparken, sadece yüzde 4,1’i e-ihracata başlamış durumda. KOBİ’lerin önemli bir bölümü e-ticaret ve e-ihracat süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade ediyor. Bu durum, dijital becerilere ve stratejik rehberliğe olan ihtiyacın ne kadar kritik olduğunu gözler önüne seriyor.





Dijital Usta projesi, ilk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde uygulanmaya başladı. Her biri bölgesel üretim kapasitesi ve girişimcilik potansiyeliyle öne çıkan bu şehirlerde gençler, e-ticaretin dinamik dünyasıyla tanışma fırsatı bulacak ve dijitalleşme sürecinde e-ihracat ve e-ticaret alanında uzman desteğine ihtiyaç duyan KOBİ’lerle bir araya gelecek.





Eğitimden Dijital Dönüşüme Uçtan Uca Bir Model

Projenin temel eğitim fazında çevrimiçi platform aracılığıyla gençlere ücretsiz e-ticaret eğitimi verilecek. Temel eğitimi başarıyla tamamlayan adaylar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek 250 genç, TOBB ETÜ tarafından verilecek 36 saatlik ileri düzey sertifika programına katılmaya hak kazanacak. Eğitim içerikleri e-ticaret iş modellerinden mağaza yönetimine, yapay zekâ uygulamalarından dijital pazarlama stratejilerine kadar geniş bir alanı kapsıyor.





Programın son aşamasında proje ortaklarının değerlendirmesiyle belirlenecek 100 genç, pilot illerdeki KOBİ’lerde E-Ticaret Uzmanı olarak istihdam edilecek. Gençlerin ilk üç aylık maaşı Trendyol tarafından karşılanarak, yeni iş hayatlarının başlangıcında somut destek sunulacak.





Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, “Trendyol olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda pozitif etki yaratma misyonuyla hareket ediyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda hem gençlerin hem işletmelerin yanında durmayı, toplumsal fayda ve kapsayıcı büyüme için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz Dijital Usta projesiyle yalnızca bir eğitim programı değil; KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandıran ve e-ticaretin tabana yayılmasına katkı sağlayan bir kalkınma modeli ortaya koyduk. Dijital Usta sınırsız potansiyelin ve imkanların yanı sıra rekabetin arttığı bir dünyada, Türkiye’de üretilen kaliteli ürünlerin ön plana çıkmasını sağlayacak bir proje. TOBB ve Habitat Derneği ile kurduğumuz güç birliği ile gençlerin potansiyelini hayata geçirecek, KOBİ’lerin dijital uçurumu aşmasına destek olacağız. KOBİ’lerin daha fazla e-ticaret ve e-ihracat payı almasında önemli rol üstlenecek gençler yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz her bir Dijital Usta, Türkiye’de e-ticaretin ve e-ihracatın büyümesine katkı sunacak” dedi.





Sürdürülebilir Değer Zinciriyle Gelecek İnşa Ediliyor

Trendyol, Türkiye’nin üretim potansiyelini ve genç insan kaynağını dijital teknolojilerle buluşturmanın ülke kalkınmasında anahtar bir rol oynadığına inanıyor. TOBB’un yerel ağ gücü ve Habitat Derneği’nin sahadaki deneyimiyle şekillenen Dijital Usta projesi, kamu, özel sektör ve sivil toplumun bir araya gelerek yarattığı güçlü bir sinerjinin örneği olarak öne çıkıyor.





Dijital Usta yalnızca bir eğitim girişimi değil, aynı zamanda sürdürülebilir bir sosyal etki modeli olarak dikkat çekiyor. Proje, gençlerin dijital yetkinliklerini artırırken, KOBİ’lerin bilgiye ve uzmanlığa erişimini kolaylaştıracak. Böylece üretim gücüyle öne çıkan yerel işletmeler ve KOBİ’ler dijital pazarlarda daha güçlü temsil edilirken, gençler istihdamda gerçek bir fark yaratma imkânı bulacak. Gençlerin geleceğe daha donanımlı adım atmasına, KOBİ’lerin dijital pazarlarda büyümesine ve Türkiye’nin e-ihracattaki rekabet gücünün artmasına katkı sunan Dijital Usta, dijital dönüşümde birlikte değer üretmenin en somut karşılıklarından biri olacak.





İlk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu illerinde pilot çalışmaları başlayan projeye başvurmak isteyen 18-30 yaş aralığındaki gençler için başvuru ve eğitimler dijitalusta.net web sitesi üzerinden yapılıyor.





'Dijital Usta' Nedir?

- Dijital Usta projesi gençlere dijital beceriler kazandırırken, KOBİ’lerin dijitalleşmesini hızlandırmayı hedefliyor.

- Proje ilk aşamada Balıkesir, Denizli, Gaziantep, Nevşehir ve Ordu olmak üzere beş ilde faaliyete geçti. Kapsam zamanla artacak.

- Dijitalusta.net web sitesinden projeye kaydını yaptıran 18-30 yaş aralığındaki gençler temel düzey e-ticaret eğitimi alacak.

- Temel eğitimini başarıyla tamamlayanlar arasından yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek 250 genç, TOBB ETÜ tarafından sağlanacak 36 saatlik ileri seviye uzmanlık programına katılmaya hak kazanacak. Eğitim modülleri arasında e-ticaret yönetimi, yapay zekâ, dijital pazarlama, mağaza optimizasyonu gibi konular yer alacak.

- İlk 100 Dijital Usta KOBİ’lerde istihdam edilecek, ilk 3 aylık maaşları Trendyol tarafından karşılanacak.





KOBİ’ler Dijital Usta ile E-Ticaret ve E-İhracatta güçlenecek

Dijital Usta, tüm sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’leri dijital dünyaya hakim eğitimli gençlerle buluşturarak potansiyellerini yeni bir seviyeye taşıyacak.

Uzman Tekstil’den Ersin Uzman.





Ersin Uzman: “Dijital Ustalar Çok Kıymetli Olacak”

Uzman Tekstil’den Ersin Uzman, Trendyol’un sunduğu e-ihracat olanaklarıyla yurtdışına açıldıklarını söylüyor. Uzman, “Normal ihracat yapmak çok zorlu bir süreç ama Trendyol ile bu çok kolaylaştı. Ticarete devam eden birçok kişi e-ticarete ve e-ihracata başlamak istiyor fakat başlayamıyor. Çünkü birçok zorluğu var. Ürünlerin fotoğrafının çekimi, ürün özellikleri ve birçok şey satıcı olmak isteyen herkesi korkutuyor. Trendyol’un hayata geçirdiği Dijital Usta uygulaması bu yüzden çok kıymetli” diyor.

Çal Kadın Kooperatifi Müdürü Emine Yılmaz.





Emine Yılmaz: “E-ticarette Yol Gösterecek Uzmanlar Lazım”

Çal Kadın Kooperatifi Müdürü Emine Yılmaz, “Denizli'nin Çal ilçesinde sadece yerel halka hizmet edeceğimizi düşünürken, Trendyol ile tanıştıktan sonra bütün Türkiye'ye açıldık” diyor. Trendyol’un sunduğu olanaklarla hayallerinin bile ötesine geçtiklerini söyleyen Yılmaz, “E-ihracatla Türkiye sınırlarının ötesine geçtik. Körfez ülkelerine ve Azerbaycan’a açıldık. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz çok büyük. Denizli Çal Kadın Kooperatifinin ürünlerini bütün dünyadaki sofralarda görmek istiyoruz. Bunun için bize uzmanlaşmış, alanında eğitim almış, bizlere yol gösterebilecek kişiler lazım. Dijital Usta projesiyle daha da ilerleyebileceğimize, hayallerimize, hedeflerimize daha da yaklaşacağımıza inanıyoruz” diyor.

Dokuma işiyle uğraşan Buldan Concept’ten İbrahim Araç.





İbrahim Araç: “E-ticareti Kurmak, Yönetmek, Takip Etmek Yetenek İster”

Dokuma işiyle uğraşan Buldan Concept’ten İbrahim Araç, ürettikleri peştemallere hiçbir elektronik mekanizma olmadan, sadece el ve ayakları ile çalışarak desen verdiklerini, yaptıkları işi sanat olarak gördüklerini söylüyor. Araç, “Bunu yapabilmek bir ustalıktır, yetenektir. Ama interneti kullanmak da bir yetenek: E-ticareti kurmak, yönetmek, takip etmek de yetenek istiyor. Çok güzel peştemal dokuruz ama bunu satmak için de dijital yetenekler konusunda uzmanlaşmış insanlar lazım. Dijital platformda bizi yurtdışına taşıyacak arkadaşlar lazım. İşte bu arkadaşlar, Trendyol’un Dijital Usta projesinde yetişecek olan arkadaşlar” diyor.

Merve Küçüker.





Merve Küçüker: “Referansı Trendyol Olan Dijital Ustalar İşi Büyütecek”

Casadora Baby, e-ticarete yaklaşık 5 yıl önce Trendyol ile başlayan ve sadece online satış yapan bir şirket. Merve Küçüker, ilk kuruldukları günden beri yıldan yıla satışlarının arttığını ve 2 yıl kadar önce de Trendyol ile e-ihracatla tanıştıklarını söylüyor. Küçüker, “Yüzde yüz dijital bir iş yaptığımız için dijital anlamda, e-ticaret tarafında ciddi bir bilgi ihtiyacımız var. Dijital Usta Projesi bu noktada gerçekten çok büyük fayda ve avantaj sağlayacak. Bu noktadaki istihdam bizim için ayrıca kıymetli. Çünkü bilinirlik ve güvenilirlik bizim için çok önemli. Referansı Trendyol olacak kişilerle işimizi büyütmenin bize çok daha büyük katma değer sağlayacağına inanıyoruz” diyor.

Ecocotton E-Ticaret Yöneticisi Volkan Kazak.





Volkan Kazak: “E-ticaret Alanında Birikimli Personele Ulaşmak İstiyoruz”