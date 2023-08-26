Disney krizi çözülmedi

Disney Plus’ın içerik stratejisi değişikliğini bahane ederek yayınını iptal ettiği Atatürk filminde vizyon tarihi netleşti. Dün düzenlenen basın toplantısında filmin ilk fragmanı ve kamera arkası belgeseli gösterildi. Toplantıya Lanistar Medya’dan filmin yapımcısı Saner Ayar ve yönetmeni Mehmet Ada Öztekin katıldı. Disney ile yaşananları değerlendiren yapımcı Ayar, “2019’da senaryo çalışmalarını başlattık ve ortaya bir film senaryosu çıkardık. Film olarak birkaç uluslararası platformla görüşmelerimiz başladı” dedi. Bir dizi, iki de ayrı film planladıklarını söyleyen Ayar, vizyon tarihlerini de netleştirdi.

ATATÜRK FİLMİ YAPMAK CESARET İŞİ

Ayar 2022‘de Disney ile anlaştıklarını hatırlatarak “Disney’in revize ettiği global içerik stratejileri doğrultusunda dağıtım planımız değişti. Bu Disney’in küresel bir strateji değişikliği ve Türkiye’yle sınırlı

değil. Ermeni diasporası

ve ANCA’nın (Amerika Ermeni Ulusal Komitesi) açıklamalarını abarttığımızı düşünüyorum. Hiçbir etki altında kalmadan dünya standartları üstünde iki Atatürk filmi çektik. 135 ve 133 dakikalık iki film olarak izleyicilerin beğenisine sunacağız. 29 Ekim’de FOX TV’deki özel yayınla Türkiye’deki birçok insana ulaşmış olacak. 3 Kasım’da ise dünyada vizyona çıkacak. Daha sonra ikinci film çıkacak. 1 Eylül 2024’te dünyadaki en büyük platformlarda olacak” diye konuştu. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin ise kendi içindeki Atatürk’ün filmini çektiğini söyleyerek “Atatürk filmi yapmak bir cesaret işi” dedi.







