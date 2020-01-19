Hayat Doğadan ilham alan evler
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Doğadan ilham alan evler

Doğanın sadeliği ve huzuru ev ve işyerlerine kadar girdi. Yüksek Mimar Feza Ökten Koca’ya göre 2020’de doğadan ilham alan ürünler renk, doku ve form değişikliğine uğrayarak yeniden evlerimize dönecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Konut ve çalışma mekanlarını göz önüne alarak 2020 yılında tasarım alanında konuşulacak yenilikleri ve gelecekte karşımıza çıkacak trendleri üç başlıkta özetleyebiliriz: Rahatlık, doğadan ilham alan parçalar ve teknoloji.Bir süredir devam eden minimalist, sade ve fonksiyonel tasarım fikirlerinin ön plana çıkmaya devam edeceğini belirten Feza Ökten Koca, yaşam tarzları ve ihtiyaçlar değiştikçe yeni trendlerin de beraberinde gelmek zorunda olduğunu vurguluyor ve ekliyor: “2010-2019 yılları arasında teknoloji ve kullanıcı alışkanlıklarındaki değişimlerle birlikte mimari ve iç mimaride farklı dillere geçişler oldu. 2020 ile birlikte yeni bir 10 yıllık döneme daha giriyoruz. Önümüzdeki yıllarda dijital dünyada teknoloji her zaman ön planda olmaya devam edecek; bu yüzden de mimari ve iç mimari tasarım trendleri de teknolojiden maksimum oranda faydalanacak. Konforun yanı sıra sosyal medya etkisi ile fotoğraf kareleri yaratacak alanlar yaratılmaya devam edilecek.”

KATI KURALLAR YIKILIYOR

Y kuşağının iş hayatına atılıp kendi evlerinde yaşamaya başladığını, ofis ve konutlarda onların yaşam şeklini destekleyici yeni mimari tarzlar ortaya çıktığını vurgulayan Y.Mimar Feza Ökten Koca, Y ve Z kuşaklarının farklı isteklerle mekanlarda konfor arar olduklarını, eski katı kuralların da yavaş yavaş kırılmaya başladığını belirtiyor. Bunların yanı sıra her geçen sene şehirlerin büyüdüğünü ancak yeni jenerasyonların konfor anlayışı ile yaşadığımız ve çalıştığımız mekanların küçüldüğünü aktaran mimar, hem ofis hem de konut tasarımlarında açık mekanın ferah olmasını ve istenildiği zaman farklı fonksiyonlarda kullanılabilmesini sağlayan doğal malzemelerin tercih edileceğini dile getiriyor ve ekliyor: “Ahşabın yanı sıra bu alanlarda hasır, rattan ve jüt gibi malzemeler de karşımıza çıkacak. Bu tarz lifli malzemelerin kullanılması mekâna daha fazla doku katarak ortamın daha sıcak karşılanmasını sağlayacak. Ahşap yüzeyler farklı desenlerde boyanarak tanımlı mekanlar oluşturacak.”

Kadife dokunuşlar etnik objeler

  • Kadife döşemelerin, iç mekan tasarımlarında kullanılmaya devam edeceğinden söz eden Feza Ökten Koca, etnik objeler kullanılarak farklı kültürlerin havası yaşatılabileceğini ve metalin parlaklık özelliğiyle; lambalar, ayna çerçeveleri, mobilyalar ve aksesuarlarda metalin tüm varyasyonları kullanılacağını aktarıyor.
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