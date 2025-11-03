Doğumsal kalp hastalıklarında erken tanı başarıyı artırıyor

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, doğumsal kalp hastalıkları yaklaşık her 100 bebekten birinde görülüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Şaşmazel, anne karnında yapılan detaylı ultrasonografi ve ekokardiografiyle tanı konulabildiğini, erken teşhis sayesinde doğumun planlanarak ilgili tüm ekiplerin hazır hale getirildiğini anlattı.





Şaşmazel, özellikle prematüre bebeklerin organ gelişimleri tamamlanmadan doğduklarına işaret ederek, bu nedenle yeni doğan yoğun bakım, çocuk kardiyolojisi ve kalp cerrahisi ekiplerinin koordineli çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Doğumsal kalp hastalıklarının doğum öncesi dönemde tanınmasının mümkün olduğunu kaydeden Şaşmazel, şu ifadeleri kullandı:





"Detaylı ultrasonografi ve ekokardiografiyle anne karnında yapılan kontrollerde kalpteki defekt ve patolojiler tespit edilebiliyor. Doğum öncesi tanı, doğumun planlı şekilde yapılmasını ve doğum sonrası müdahalelerin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlıyor. Yani, doğumsal kalp hastalıklarında tanının anne karnında konulması, tedavi başarısını önemli ölçüde artırıyor."





Şaşmazel, 36 haftanın altında doğan söz konusu bebeklerde anne karnındaki dolaşımın bazı durumlarda ilaçlarla sürdürülebildiğine dikkati çekerek, bu süreçte bebeklerin, akciğer damarına konan bir bant yardımıyla büyütüldüğünü ve belli bir kiloya ulaşmalarının ardından ameliyatlarının planlandığını belirtti. Şaşmazel, zamanında doğan ve kilosu yeterli olan bebeklerde ise ameliyatların genellikle ilk hafta içinde gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Çift ventrikül gibi kalbin her iki tarafının geliştiği durumlarda erken cerrahi müdahale yapılabiliyor. Kalbin tek tarafının gelişmediği durumlarda ise farklı ameliyat planlamaları devreye giriyor." ifadelerine yer verdi.



