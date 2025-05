Doğuştan gelen kalp anomalisinden 47 yaşında kurtuldu

Çocukluğunda sık sık akciğer enfeksiyonu geçiren ve hastaneye gittiğinde bronşit, zatürre ve verem gibi farklı farklı teşhisler alan Cömert, yaşı ilerledikçe nefes darlığı yaşıyor ve rutin işlerinde çok yoruluyordu. Hayat kalitesi düşen ve hareket halindeyken sürekli dinlenme ihtiyacı hisseden Cömert, çok sayıda hastaneye gitti. 2006-2007 yıllarında tekrar akciğer enfeksiyonu geçiren ve yapılan Emar (MR) tetkiği sonucunda scimitar sendromu denilen kalp anomalisi teşhisi alan Cömert, o yıllarda 1 yaşında çocuğu olduğu için tedaviyi erteledi. Cömert, ara ara kontrollere gitti ancak bu hastalıkla çok sık karşılaşılmadığı ve operasyonun riskli olduğu yanıtını aldı. Tekrar nefes darlığı yaşayan Cömert, hastaneye başvurdu. Burada da çeşitli nedenlerden ötürü ameliyat gerçekleştirilemedi. Cömert, bunun üzerine hastalığının tedavisi olmadığını düşündü. Her zaman gittiği kardiyoloji doktoruna başvuran Cömert'e doktoru, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal'i önerdi. Cömert'i muayeneye eden ve tetkiklerini inceleyen Prof. Dr. Bilal, ameliyatı yapabileceğini söyledi. O an büyük bir sevinç ve şaşkınlık yaşayan Cömert, ameliyatı kabul etti. Prof. Dr. Bilal, tarafından kalbi durdurulmadan minimal invaziv (kapalı yöntem) ile ameliyat edilen Cömert, yaklaşık 3 saatlik ameliyatın ardından yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktı.

Bir kamu kurumunda yerel proje asistanlığı yapan Dilek Cömert (47), “Ben normalde çok hareketli bir insanım. Çocukluğumda sürekli akciğer enfeksiyonu geçiriyordum. Her gittiğimde bronşit, zatürre, verem gibi farklı farklı teşhisler alıyordum. Hamile olduğum dönemde de biraz problem yaşadım. Genelde kalple ilgili problemler hamilelikte çıkarmış. Doktorum beni uyarmıştı; ‘senin kalple ilgili bir problemin olabilir, buna baktır' demişti. O zaman kalp rahatsızlığını kendime yakıştırmamıştım. Sonra oğlum oldu, o dönemde ben yine akciğer enfeksiyonu geçirdim. Yine hastaneye yattım. Bu sefer devlet hastanesinde bir doktor akciğer filmime bakıp ‘senin akciğerlerinde bir problem var, kalbinin sağ tarafında büyüme var, ileri tetkikle araştır' dedi. O dönem anjiyo oldum. Ondan sonra ara ara tetkikler yaptırıyordum, 2006-2007 yılında yapılan bir Emar (MR) tetkiği sonucunda bu hastalığımı öğrendim. Bana scimitar sendromu teşhisi koydular. Bunun bir anomali, çocukluktan gelen bir şey olduğunu anladık. Anomaliyi görünce çok bir şey yapamadım, o dönem çocuğumda küçüktü. Ara vererek devam

“Geçtiğimiz şubat ayında ben tekrar nefes nefese kalınca ve tekrar yorulunca ‘bir şeyler ters gidiyor' dedim. Sonra beni sürekli takip eden bir kardiyoloğum beni Prof. Dr. Mehmet Salih Bilal Bey'e yönlendirdi. Kendisi bütün tetkiklerime bakıp ‘ben bu ameliyatı yaparım' dedi. O an eşimle göz göze geldik, o an çok duygulandım. Gerçekten birisinin ‘ben bunu yaparım' demesi çok güzeldi. ‘Hocam ciddi misiniz?' dedim. Çok sakin bir şekilde ‘Evet' dedi, ruhuma dokundu. Daha önce bu ameliyattan yaptığını söyledi. Bundan sonra benim için süreç çok hızlı ilerledi. 21 Nisan'da hastaneye yattım, 22 Nisan'da ameliyat oldum. Benim yaşlarımda böyle ameliyat yapılan kimse yokmuş. Onun eli benim kalbime değdi. Hayatı gerçekten yaşamak lazım, iyi ki kalbim var ve iyi ki atıyor. Ben zaten pozitif bir insandım ama daha pozitif oluyorsunuz, bundan sonra ki süreçte de böyle olmak istiyorum. İnsanlar kendi canlarıyla ilgili bir şeyin kıymetini bilmek için başlarına kötü bir şey gelmesini beklemesinler. Herkes sağlığını korusun. Şu an bir ağrım yok, çok daha rahatım. Vücudumda takılan şeyler çıkarıldıktan sonra bir ağrı veya acı hissetmedim.”