Dolandırıcılar Ramazan'da da boş durmadı: İftar vakti 'pes' dedirten oyun

"Geçmiş dönemlerde vatandaşların sadece banka hesaplarına girip oradan para çekimi yapılıyordu. Lakin teknolojinin ilerlemesi ve aynı zamanda yapay zekanın ilerlemesi nedeniyle insanların telefonundaki bütün özel bilgilere hatta her şeye ulaşıyorlar. Bizim yakın zamanda müvekkilimizin ise notlar bölümüne dahi ulaşıldı. Bu nedenle insanların ne kadar telefon kilitleri güçlü olsa bile, artık özel hayatlarına kadar giriyorlar. İnsanların artık daha dikkatli olması gerekiyor. Her şey sadece para değil bu hayatta. Yaptığınız iş gereği, ticaret yaptığınız kişi, telefonunuzda sadece sizi değil, karşı taraftaki muhatap olduğunuz kişiye de bu özel bilgilerle şantaj yapabiliyorlar. Bu yüzden daha bilinçli olmamız gerekiyor"