Döner Avrupa'da 1 numara

Almanya’ya giden gurbetçilerin 50 yıl önce sandviç döner büfeleri kurmasıyla başlayan yolculuk, döneri Avrupa’nın bir numaralı ‘fast food’u haline getirdi. Hamburger üretimini üçe katlayan döner, Avrupa’nın en sevilen yiyeceği oldu. 35 yıl önce sadece Almanya’da 15 döner büfesi, 3 döner fabrikası varken şimdi 430 döner imalathanesi bulunuyor. Fabrikalarda üretilen döner, Avrupa’da 22 ülkeye dağıtılıyor. Almanya’nın başkenti Berlin’de 35 yıl önce döner fabrikası kuran Ata Şiir, dönerin bölgedeki en önemli temsilcilerinden biri. Şiir, fabrikasında 22 çalışanla birlikte başta Almanya, Fransa, İspanya olmak üzere 22 Avrupa ülkesine aylık 100 ton dönerin dağıtımını yapıyor. Yeni Şafak’a konuşan Şiir, “Döner popüler hamburgercilerin çok üzerine çıktı. Herkes tarafından çok seviliyor.” dedi.

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Ata Şiir

ÜRETİMDE ALMANLARLA BERABER ÇALIŞIYORUZ

Yedi yaşındayken gittiği Almanya’da bir döner büfesinde çalışarak işi öğrendiğini belirten Şiir, “Berlin’de döner işinin öncülüğünü yapan bir akrabamız vardı. Amcamın oğluyla beraber orada çalışmaya başladık. İşi öğrendik, çalıştık ve 35 yıl önce kendi işimizi kurduk. Başta çok az çalışanımız vardı zamanla büyüdük. Üretim yerlerimizde Almanlar da çalışıyor” dedi. Şiir, “Döner üreticilerinden en azı günlük bir ton üretiyor. Bunu, 30’a çıkanlar var. Biz aylık yüz ton üretiyoruz. Her gün Berlin’den yola çıkan dönerlerimiz; İspanya, Hollanda, Fransa, Avusturya dahil 22 Avrupa ülkesine ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

DÖNERİN POPÜLERLİĞİNİ KISKANIYORLAR

Ekmek arası dönerin sadece yoksulların karnını doyurduğu iddiasının yanlış olduğunu belirten Şiir, dönerin lüks restoran ve otellerde de bulunduğunu kaydetti.

Almanların evde yemek yapma gibi alışkanlıklarının olmadığının altını çizen Şiir, “Almanlar her gün hazır yiyorlar. Dönerin ise bir karşılığı yok. Temiz, günlük ve yapılışı şeffaf. Ve ucuza mal oluyor. Hamburgeri üçe katladık diyebiliriz. Çünkü tekiyle doyulması mümkün değilken 5 euro’ya dönerle karın doyurulabiliyor. Bir de hamburgerin temizliğine güvenmiyorlar. Popüler hamburgercilerin önüne geçtiğimizden beri her türlü karalamaya maruz kalıyoruz. Önce deli dana, sonra kuş gribi söylentilerini çıkardılar. Oysa hiç ilgisi yok. Hayvanlar bizim hayvanlarımız. Şimdi de pandemi konusuyla gözler üzerimizde. Ama gerçek döner lezzetini tadanlar bu iddialara kulak asmıyor.” şeklinde konuştu.

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Enerji krizi fiyatını yükseltti

Ukrayna-Rusya gerilimi ile enerji fiyatlarında yaşanan yükselme Almanya’da gıda fiyatlarını artırdı. Alman The focus dergisinin haberine göre, et, un, bitkisel yağ gibi ürünlerin yanı sıra enerji maliyetlerinin yükselmesi, ülkedeki Türk dönercileri de etkiledi. Başkent Berlin’de 3,5 euroya satılan döner, artık 5 ila 6 euroya satılmaya başlandı. Alman Haber Ajansı DPA’ya konuşan Avrupa Türk Döner Üreticileri birliği Başkanı Gürsel Ülker, artan maliyetler nedeniyle, “Bir dönerin maliyeti 7,30 euro tutuyor” ifadelerini kullandı. Ülber, fiyatların önümüzdeki dönemde daha da artacağını belirtti. Almanya’da fastfood sektöründe artan fiyatların ana nedeni olarak, elektrik ve doğal gazfiyatlarındaki artışın ana etken olduğu bunun dışında et fiyatlarında yaşanan artışın da etkili olduğu haberde kaydedildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının Ukrayna-Rusya savaşının arzı kesintiye uğratması nedeniyle, bitkisel yağlar ve tahıl ürünleri öncülüğünde martta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

EKONOMİ Dönere kimlik geliyor