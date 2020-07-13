Dört Ayasofya 134 Sultanahmet var: Tarihi camilerin isimlerini nüfus cüzdanında taşıyorlar

Tüm dünyanın beklediği karar çıktı: Ayasofya artık müze değil

Ayasofya ile ilgili olarak 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararı, Danıştay 10. Dairesi tarafından iptal etti. Danıştayın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Ayrıca gerekçede, Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi.