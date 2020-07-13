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Hayat Dört Ayasofya 134 Sultanahmet var Tarihi camilerin isimlerini nüfus cüzdanında taşıyorlar
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Dört Ayasofya 134 Sultanahmet var: Tarihi camilerin isimlerini nüfus cüzdanında taşıyorlar

Danıştay 10. Dairesinin Ayasofya’yı müzeden camiye dönüştüren kararını sevinçle karşılayan halk, Ayasofya dahil Sultanahmet, Selimiye gibi tarihi büyük camilerin isimlerini ad olarak da nüfus cüzdanlarında taşıyor.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Sultanahmet Camii
Sultanahmet Camii

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus verileri vatandaşların cami sevgisini kalplerine yazdığını gösteren işaretler içeriyor. Buna göre Türkiye’de ‘Ayasofya’ adlı 4, ‘Sultanahmet’ adında 134, ‘Selimiye’ adını taşıyan 133 vatandaş bulunuyor. Türk halkının camilere ilgisi bununla sınırlı değil. Yine istatistiklere göre Türkiye’de ‘Müezzin’ isminde 12 kişi, ‘İmam’ isminde 6 bin 106 kişi var. ‘Minare’ adında 16 kişi bulunurken ‘Mescit’ adında ise 5 kişi bulunuyor. 112 vatandaşa ise anne-babası ‘Cami’ adını koymuş.

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