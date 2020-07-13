Dört Ayasofya 134 Sultanahmet var: Tarihi camilerin isimlerini nüfus cüzdanında taşıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) nüfus verileri vatandaşların cami sevgisini kalplerine yazdığını gösteren işaretler içeriyor. Buna göre Türkiye’de ‘Ayasofya’ adlı 4, ‘Sultanahmet’ adında 134, ‘Selimiye’ adını taşıyan 133 vatandaş bulunuyor. Türk halkının camilere ilgisi bununla sınırlı değil. Yine istatistiklere göre Türkiye’de ‘Müezzin’ isminde 12 kişi, ‘İmam’ isminde 6 bin 106 kişi var. ‘Minare’ adında 16 kişi bulunurken ‘Mescit’ adında ise 5 kişi bulunuyor. 112 vatandaşa ise anne-babası ‘Cami’ adını koymuş.