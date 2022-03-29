Doru macerasına hazır olun

Çocukların büyük bir heyecan ve merakla izlediği Doru, ikinci sinema filmi TRT ortak yapımı “Doru: Macera Ormanı”, 1 Nisan’da minik dostlarıyla buluşacak. Dün akşam galası yapılan filmde, sürü üyelerinden Alaca, ormanda kamp yapan bir hayvan sirkinin eline düşerek yepyeni bir serüvene adım atar. 2017’deki ilk sinema filmiyle büyük ilgi gören “Doru” beyaz perdedeki ikinci serüveninde yine maceradan maceraya koşacak. Ses getiren ve ilgi çekici hikayeleriyle TRT yapımları hem yetişkinleri hem de çocukları sinema salonlarına davet etmeye devam ediyor.