Hayat Dünya nüfusunun yüzde 90ı kirli hava soluyor Her yıl 7 milyon kişi ölüyor
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Dünya nüfusunun yüzde 90’ı kirli hava soluyor: Her yıl 7 milyon kişi ölüyor

Hava kirliliği oranları uzun yıllardır düşüş yaşasa da 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Veriler Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. 2020 Dünya Hava Kalitesi Raporuna göre ise, Bangladeş, Pakistan, Hindistan, Moğolistan, Afganistan, Umman ve Katar havası en kirli ülkeler oldu. Türkiye ise 106 ülke arasında 46. sırada yer aldı.

Haber Merkezi İHA
Dünya nüfusunun yüzde 90’ı kirli hava soluyor: Her yıl 7 milyon kişi ölüyor
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Medya takip kurumu Ajans Press’in, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllık hava kirliliği oranları belli oldu. Havada asılı kalan ince partikül maddeler gibi kirleticiler insanların yaşam beklentisini ve refah algısını azaltırken, birçok kronik akut solunum ve kardiyovasküler hastalığa yol açtığı kaydedildi. 2000 yılından 2020 yılına kadar yıllık hava kirliliği oranları belli olurken, en yüksek hava kirliliğinin 2011 yılında yaşandığı saptandı. O yıldan beri hava kirliliği oranları düşse de, 2019 itibarıyla hala Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği seviyeye ulaşmadığı görüldü. Eurostat verileri Avrupa ülkelerini kapsarken, 2019 yılındaki yıllık ortalama ince partikül konsantrasyonun 12,6 ug/m3 olduğu kaydedildi. Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği en yüksek seviye ise 10 ug/m3 olarak saptandı.

7 MİLYON KİŞİ ÖLDÜ

2020 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı basına 9 bin 50 haber yansıdığı tespit edildi. Hava kirliliği özellikle büyük şehirlerde sorun teşkil ederken, yerellerde çok fazla yansıma bulduğu kaydedildi. Medyada öne çıkan başlıklar arasında ise dikkat çekice ayrıntılar yer aldı. Dünya genelinde her yıl 600 bini çocuk olmak üzere toplam 7 milyon erken ölüm hava kirliliği kaynaklı oldu. Küresel ekonomiye 2,9 trilyon dolarlık ek yük getiren hava kirliliği, dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlasını etkilediği belirtildi.

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