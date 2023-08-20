Dünyada nadir bulunuyor: Sadece Türkiye'de görülüyor

Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliği bakımından zengin olan ve Kayseri - Niğde - Adana illeri arasında bulunan Aladağlar; dünyada nadir görülen türe de ev sahipliği yapıyor.

Aladağ Parmak Otu da (Potentilla Aladaghensis), dünyada sadece bu bölgede görülüyor.