Dünyanın beklediği haber geldi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Akdeniz Üniversiteden yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, annelik sevincine kavuşmuştur." denildi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.
- Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.