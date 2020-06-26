Dünyanın beklediği haber geldi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Ekonomi

"Fatih" Trabzon Limanı'ndan ayrıldı: Karadeniz'de sondaja başlayacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 229 metre uzunluğunda ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemisi "Fatih", montaj çalışmalarının ardından Karadeniz'de başlayacağı sondaj faaliyetleri için Trabzon Limanı'ndan hareket etti. Geminin limandan ayrılmasına ilişkin düzenlenen törende konuşan Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ Genel Müdürü Muzaffer Ermiş ise sondaj gemisi Fatih ve personelini Trabzon'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.