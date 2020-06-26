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Hayat Dünyanın beklediği haber geldi Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu
AKTÜEL

Dünyanın beklediği haber geldi: Kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Akdeniz Üniversitesinde 2011 yılında Derya Sert'e kadavradan rahim nakledilmişti. Dünyada bir ilk olarak dünya tıp literatürüne giren operasyon sonrası güzel haber geldi. Yapılan nakille hamile kalan Sert'in br erkek çocuk dünyaya getirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Akdeniz Üniversiteden yapılan açıklamada, "8 Ağustos 2011 tarihinde dünyanın başarılı ilk rahim nakli yapılan Derya Sert, annelik sevincine kavuşmuştur." denildi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

  • Rahmi olmadığı için hamile kalamayan 23 yaşındaki Derya Sert'e, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlığındaki ekip tarafından 8 Ağustos 2011'de gerçekleştirilen ve 7 saat süren operasyonla kadavradan rahim nakledilmişti.

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