Dünyanın hâlini yapay zekâsız anlatmak zor

Dünyanın fotoğrafçılığa adanmış önde gelen fuarı Paris Photo’nun bu yılki edisyonunda, uluslararası ünlü fotoğrafçı Edward Burtynsky ile Yapay Zekâ sanatçısı Alkan Avcıoğlu’nun ortaklaşa hazırladığı Hipertopografi serisinden 5 yeni eser yer aldı. 13-16 Kasım tarihleri arasında Paris Grand Palais’ta ilk kez tanıtılan bu eserler, dünyanın geldiği hali yapay zekanın sınırlarını zorlayarak sunuyor. Paris Photo’nun 28. edisyonunda Heft Galeri’de açılan sergi, fuarın gözdeleri arasında dikkat çekti.

Her yıl düzenlenen bu etkinlik, koleksiyonerleri ve sanatseverleri dünyanın dört bir yanından gelen galeriler ve yayıncılarla bir araya getiriyor. Bu yıl Grand Palais’ın görkemli cam çatısı altında, 33 ülkeden 2 yüzün üzerinde galeri ve 45 yayıncıyı bir araya getirdi. Önemli sanatçılarla buluşma, tarihi ve çağdaş eserlerin, nadir ve sınırlı baskıların satışı, fotoğrafçılık hakkında daha fazla bilgi edinmek için konferanslar ve rehberli turlar da dahil olmak üzere 4 gün boyunca Grand Palais’ın içi dolup dolup boşaldı.

Alkan Avcıoğlu

YAPAY ZEKÂ İLE YENİ ESTETİK ANLAYIŞ

Paris’e gelmişken aynı tarihlere denk gelen Paris Photo’yu gezmeden olmazdı. Türkiye’yi temsil eden sanatçılardan Alkan Avcıoğlu’nun galerisine de bu vesileyle uğradık. Avcıoğlu’nun Burtynsky ile oluşturduğu fotografik gerçeklik ve yapay zekâ teknolojisini ustalıkla iç içe geçiren eserler, yeni bir estetik anlayışını da beraberinde getiriyor. Fuarı gezmeye gelenler de bu estetiğin farkında. Tabloların önünde fotoğraf çekilmekten tutun da eserle ilgili uzun uzun konuşmalara kadar, Parisli sanatseverlerin ilgisi hiç eksik olmadı.

İNSANLAR ÖNÜNDE DURUP SAATLERCE KONUŞUYOR

Üçüncü kez bu fuara katıldığını söyleyen Avcıoğlu, dijital sanata karşı insanların ilgisinin her geçen yıl arttığını söyledi. Türkiye’den başka sanatçıların da fuarda bulunduğunu aktaran Avcıoğlu, yapay zekâ olarak sadece kendisinin temsil ettiğini ifade etti. Yapay zekâ ve fotoğraf birleşiminin son yıllarda trend olup olmadığı sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Bu trend yavaş yavaş artıyor diyebilirim. Çünkü fotoğrafın sınırlarını esnettiği, yapılamayacak şeyleri yapmaya başladığı için, gördüğünüz gibi insanlar önünde durup saatlerce konuşabiliyor. Peşin hükümler ve ön yargılar sadece dijital ortamda var. İki üç yıl önce de buraya geldiğimde hiç negatif yorum duymadım. İnsanlar merak ediyor, nasıl yaptığımla ilgileniyor, soru soruyor. İnternetteki gibi eleştirel bakmıyorlar.”

NORMAL FOTOĞRAFLA ANLATMAK ZOR

Yapay zekâyı vizyonunu anlatmak için bir araç olarak kullandığını söyleyen Avcıoğlu, Hipertopografi serisini ise şöyle anlattı: “Serideki her bir fotoğrafın farklı nüansı var. Kabaca düşündüğümüzde, artık dünya o kadar yoğun bir hale geldi ki normal fotoğrafla anlatmak zor. İçinde bu kadar fazla detayın, farklı perspektiflerin olduğu, nefes alacak boşluğun kalmadığı görseller oluşturmaya çalışıyoruz ki günümüzde postmodern dünyanın geldiği noktayı daha iyi anlatalım. Hem endüstrinin hem de kafalarımızdaki mental yoğunluğun adeta fotoğrafını çekiyoruz. İnsan yeryüzünü değiştirdi ve artık ayırt edilemiyor bile.”















