Dünyanın şairi Maraş’ta buluştu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncü kez düzenlediği Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri sona erdi. Üç gün boyunca gündüzleri çeşitli oturumlarda edebiyat ve şiir konuşulurken, akşam oturumlarında şairler eserler okudu. Almanya, Portekiz, Azerbaycan, Filistin, Suriye, Mısır, İran ve Suudi Arabistan’dan gelen şairler, şiirlerini dinleyicilerle buluşturdu. Türk şairler hem kendilerinin hem de Abdurrahim Karakoç, Mevlâna İdris, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Sezai Karakoç, Akif İnan, Alaaddin Özdenören, Bahaattin Karakoç, Erdem Beyazıt ve Cahit Zarifoğlu’nun şiirlerini seslendirdi. Hat ve ebru sanatçısı, yazar Prof. M. Uğur Derman ve eşi Çiçek Derman da özel bir oturumda Türk Hat ve tezhip sanatını anlattı.

REKLAM

Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin dün akşam gerçekleşen gala gecesinde, “Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri” kapsamında yedi dalda ödül verildi. Yaşam Boyu Başarı/Jüri Özel Ödülü M. Uğur Derman’a verilirken, şiirde Hüseyin Atlansoy, öyküde Necip Tosun, düşünce alanında Ömer Türker, dergi dalında Lacivert Dergi, romanda Yasemin Karahüseyin ve çocuk edebiyatı alanında Salih Zengin ödüle değer görüldü.

DİLİ FARKLI DA OLSA DUYGULARI BESLİYOR

Şiir gecesinde buluştuğumuz farklı ülkelerden şairlerle sanatlarını konuştuk. İranlı şair Darya Heidari şiir gecesinde okuduğu “Aşk” eserini ülkesinin kadınlarına ithaf etti. Farklı ülkelerden şairlerle, buluşmalarının önemini şu sözlerle anlattı: “Farklı birçok şairle bir araya geldik, çok keyifli oldu. Konuşmalar gelecekteki çalışmalarım için oldukça faydalı oldu. Kahramanmaraş İstanbul’a kıyasla küçük bir şehir olsa da duygusal derinliği, edebi yönü ve kültürü yoğun bir yer.”

REKLAM

Çalışmalarında İran ve Pers edebiyatı üzerine yoğunlaşan Heidari, şiirlerinde bu geleneği devam ettirmek için uğraş veriyor. Heidari “Her ülkenin ve şiirin, kendine özel bir duygu ve dili var. Fars edebiyatı ve İran şiiri daha duygusal, daha romantik ve olaylara daha ince bakıyor. Her ne kadar şiirlerin dili farklı olsa da insanların duygularını bir şekilde besliyor” diye konuştu.

EDEBİYAT AİLEDE BAŞLAR

Suriyeli şair Yaser Atras, çocukların edebiyatla ilk olarak ailede buluşmasının önemli olduğunu belirterek şunları ifade etti: “Kızım şiirde benden etkilendi. Ev ortamının çocuğu etkilemesi çok doğal. Ama o beş yaşından beri şiir okuma sanatında çok başarılıydı. Arap dünyasında şiir okuduğu için birçok ödül kazandı. Şiirini ne yaptığını bilerek okuyor. Bu da onu taklitten yeteneğe yönlendiriyor. Elbette, kişisel deneyimlerimiz, yeteneklerimiz önemli olsa da ailelerimizin de hayatımızda oynadığı bir rol var.”

Kadriye Cesur

BULGARİSTAN’DA TÜRKÇE’Yİ YAŞATIYORLAR

Bulgaristan’ın Filibe kentinde Türk şiirinin yayınlandığı tek dergi olan Nöbettepe dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur da Şiir ve Edebiyat Günleri için Maraş’taydı. Cesur, Filibe’de Türkçe’nin yaşaması için yaptıklarını şu sözlerle anlattı: “Filibe, zengin kültürü, edebiyat, sanat hayatıyla bilinmesinin yanı sıra oldukça yoğun bir Türk nüfusuna da sahip. Burada Türkçe’ye ilgi son yıllarda canlandı. Şehirdeki okuma evlerine Türkçe kitap bölümleri açtık. Ayrıca Türk halk oyunları, Türkçe günleri gibi etkinlikler yapıyoruz. Bulgaristan’da Türkçe yazanların, seslerini duyurma olanakları sınırlı. Nöbettepe ile yolumuz açıldı. Bu tür etkinliklerle ana vatanda varlığımızı duyurmak çok önemli.”