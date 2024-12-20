Düzce Bilim Merkezi: Binlerce bilim ve teknoloji dünyasını yaşayarak keşfetti

Çocuklara ve gençlere bilimi sevdirmek ve geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek amacıyla Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından şehre kazandırılan ve Türkiye’nin 12. Bilim Merkezi olarak kapılarını açan Düzce Bilim Merkezi, eğitim kurumları ve bilim meraklılarının ilgisini çekiyor.









Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın katılımıyla hizmete açılan Bilim Merkezi, Mart ayından bu yana 10 bin kişiye bilim ve teknoloji dünyasını keşfetme fırsatı sundu.









Cumhuriyet Mahallesi’nde konumlanan ve 7 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan Düzce Bilim Merkezi, Türkiye’nin büyük ölçekli bilim merkezlerinden biri olarak Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere çevre illere de hizmet veriyor.









53 etkileşimli sergi, 6 atölye sınıfı

53 farklı deney düzeneğinin bulunduğu interaktif sergi, ziyaretçilerin bilimsel olguları deneyimleyerek anlamalarını sağlıyor. Her biri ayrı konseptte hazırlanan Temel Bilimler, Uzay ve Havacılık, Robotik ve Kodlama, Tasarım, Matematik ve Keşif Atölyelerinde ise bilimsel ve teknolojik konular derinlemesine işleniyor.





İlginin her geçen gün arttığı Düzce Bilim Merkezi, haftanın 5 günü tamamen ücretsiz atölye etkinlikleriyle her yaştan bilim meraklısına hizmet veriyor. Merkezin interaktif sergi alanlarında ve atölye sınıflarında yapılan eğlenceli ve öğretici aktivitelerle öğrenciler, bilimsel kavramları ve teknoloji dünyasını keşfederek bilgilerini pekiştiriyor.





Her ay ortalama 800 çocuk, atölye etkinliklerinden faydalanırken, sergi alanları ise ortalama bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.









Özlü: Bilime yön verecek nesiller yetişecek

Düzce’ye bir bilim merkezi kazandırmış olmaktan son derece mutluluk duyduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Düzce Belediyesi olarak rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra eğitim yatırımlarına da büyük önem veriyoruz. Bilime yön verecek nesillerin yetişeceği bu merkezde çocuklarımız ve gençlerimiz, bilim ve teknolojiyi deneyimleyerek öğreniyor. Bu merkez sadece ilimize değil, bölgemize ve ülkemize de önemli bir yatırımdır. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize yatırım yapıyoruz. Gelecekte bilim ve teknoloji ile donanmış bireyler sayesinde Düzce kazanacak, ülkemiz kazanacak” şeklinde konuştu.



