e-Devlet'e girdi hayatının şokunu yaşadı: Neyi varsa sattılar

Elazığ’da bir vatandaş, e-devlet üzerinden yaptığı incelemede adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın sahte T.C. kimlik numarasıyla başkalarının adına geçirildiğini ve bazılarının da hazine devredildiğini öne sürdü. Şahıs, konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Elazığ’da yaşayan Ferhat Çelik, e-devlet üzerinden yaptığı incelemede adına kayıtlı çok sayıda taşınmazın sahte T.C. kimlik numarasıyla başkalarının adına geçirildiğini öne sürdü. Konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıklayan Çelik, Cevizdere, İkitepe köylerinde adına kayıtlı tapuların hazineye devredildiğini, bir kısmının ise şahıslara aktarıldığını ileri sürdü. Söz konusu tapuların sayısının bini aşabileceğini öne süren Çelik, daha önce tapu memurları hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. Çelik, bu kez şahıslar hakkında savcılığa başvurduğunu ifade ederek tüm kayıtların elinde bulunduğunu ve sahte kimlik numarasıyla yapılan işlemlerin soruşturulmasını talep ettiğini kaydetti.

"BENİM ADIMA SATIŞLARIN YAPILDIĞI GÖRÜNÜYOR"

2023 yılında e-devletine düşen resmi kayıtlarla tapu sahibi olduğunu belirten Çelik, "Köyde bir hocamız beni aradı, tapu kayıtları çıktığını söyledi. Ben e-devlete geç baktım, tapu kayıtları vardı. Hafta sonu olduğu için pazartesi gidip tapularımı alayım dedim. Pazartesi, Tapu Kadastro gittiğimde bir daha ikinci kez varis olarak gösterildiğimi gördüm. E-devletimde şu an iki kırmızı çizgiyle benim adıma satışların yapıldığı görünüyor. Tapu ve Kadastroda bu tapuların, benim varis göründüğüm kayıtların saklandığını buldum. Sadece bununla alakalı değil, yedi köyde adıma çıkan, gerçekte üç varisli olduğumuz tapular, benim Ferhat Çelik olarak kendi adıma çıkan tek pay tapularımla birlikte iki tane de amcam çocuklarının tapuları bulunmaktadır. Bunların hepsinin sahte işlemlerle kapatıldığını, bir taşınmazın da 39 varisi olup tapulardan kaybolduğunu ve tapuların iki kişinin adına döndürüldüğünü öğrendim" dedi.