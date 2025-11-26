Edirne’ye 8 milyon metreküplük can damarı: Kentin su sorununa devlet müdahalesi

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Süloğlu Barajı İsale Hattı yenileme projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje ile Süloğlu Barajı’ndan sağlanacak yaklaşık 8 milyon metreküp içme suyu, yaklaşık 7 kilometrelik yeni isale hattı üzerinden şehre iletilecek. Böylece hem mevcut hat yenilenmiş olacak hem de kente daha güçlü, modern ve uzun ömürlü bir su iletim sistemi kazandırılacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Edirne ve çevresindeki yerleşimlerde içme suyu kalitesinin artırılması ve su arzında güvenli bir yapıya geçilmesi bekleniyor. Kentin yaşadığı su probleminin devlet eliyle çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

"Çalışmalar hız kazanmış durumda"

Devam eden yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Edirne Valisi Yunus Sezer, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök’ten son duruma ilişkin bilgi aldı. Vali Sezer, yaz aylarında bölgede etkisini gösteren kuraklığın Edirne’de ciddi su sıkıntılarına yol açtığını belirtti. Kentin su ihtiyacının bir kısmının hâlen Kayalı Barajı’ndan karşılandığını hatırlatan Sezer, "Edirne’nin su sorununu çözmek için Tarım ve Orman Bakanlığımız ve DSİ Genel Müdürlüğümüz hızlıca harekete geçti. İhaleler kısa sürede tamamlandı ve Diyarbakır’daki borular buraya aktarıldı. Ekipler sahada yoğun bir çalışma içinde" dedi.

"Bir ay içinde bitireceğiz"