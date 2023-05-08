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Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

12:55 . 8/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kemal Derviş

Kemal Derviş

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi.


Ekonomist, siyasi ve eski Devlet Bakanı Kemal Derviş Vefat etti. Derviş, 2000 ve 2001 yıllarında yaşanan ekonomik krizde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini yapmış, sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili seçilmişti.


Kemal Derviş kimdir?

Babası Türk, annesi Alman'dır. İngiltere'de Londra Ekonomi Okulundan ekonomi alanında lisans ve lisansüstü derecelerini aldıktan sonra ABD'nin Princeton Üniversitesinde doktorasını yaptı.


1973-77 yılları arasında ODTÜ ve Princeton Üniversitesinde ekonomi alanında ders verdikten sonra, 1977'de Dünya Bankasına girdi. Bu kurumda 1996 yılında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.


Kasım 2000 ve Şubat 2001'de yaşanan iki mali krizin ardından Türkiye'ye davet edildi. 22 yıldır sürdürdüğü Dünya Bankasındaki görevinden ayrılarak 13 Mart 2001 tarihinde Bülent Ecevit Hükûmeti'nde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlendi.


2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. İsmail Cem, Zeki Eker ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu.




#Kemal Derviş
#Ekonomi
#Devlet Bakanı
32 dakika önce
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