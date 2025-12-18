Elazığ’ın köylerinde içme suyu sorunları çözülüyor

Yeni Şafak
16:5918/12/2025, Perşembe
IHA
AĞIN'IN BADEMLİ KÖYÜ'NDE 20 YILLIK İÇME SUYU SORUNU YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA ÇÖZÜLDÜ
AĞIN'IN BADEMLİ KÖYÜ'NDE 20 YILLIK İÇME SUYU SORUNU YAPILAN ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA ÇÖZÜLDÜ

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde 20 yıllık içme suyu sorunu yapılan altyapı çalışmalarıyla çözüldü.

Elazığ’ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyünde uzun yıllardır devam eden içme suyu sorunu, yapılan altyapı çalışmalarıyla çözüme kavuştu. Elazığ İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köyün içme suyu altyapısı güçlendirildi. Çalışmalar çerçevesinde bölgede yaklaşık 40 metre drenaj çalışması gerçekleştirildi. Teknik incelemeler sonucunda tespit edilen yeni su kaynağı, bin 700 metre uzunluğundaki boru hattı ile mevcut içme suyu isale hattına bağlanarak sisteme dahil edildi. Yaklaşık 15 gün süren çalışmaların ardından proje tamamlandı. Ağın Kaymakamı Tuğçe Yılmaz’ın koordinasyonu ve Elazığ İl Özel İdaresi’nin çalışmalarıyla hayata geçirilen proje sayesinde, yaklaşık 20 yıldır su sıkıntısı yaşayan Bademli Köyü sağlıklı içme suyuna kavuştu.

