Hayat Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu Gözlerinde istismarı gördüm
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‘Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu: Gözlerinde istismarı gördüm

Türkiye’yi ayağa kaldıran 'Elmalı davası'ndaki mağdur çocukların öz babası ilk kez açıklamalarda bulundu. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne de canlı yayına bağlandı. Babaannenin iddiaları da tüyler ürpertti.

Haber Merkezi İHA
‘Elmalı davası’ndaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu: Gözlerinde istismarı gördüm
Mağdur küçük kız ve ağabeyi, başlarına gelenleri bu çizimlerle anlatmaya çalışmıştı.

Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiaları gündemdeki yerini koruyor.

Çocukların öz babası Gürhan bey, Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına canlı bağlanarak ilk kez açıklamalarda bulundu.

Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu
OYNAT 04:05
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez canlı yayında konuştu
'Elmalı davası' Türkiye'yi ayağa kaldırmış, korkunç olay infial uyandırmıştı. Yaşananların ardından istismar maruzu çocukların öz babası ilk kez konuştu. Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından babaanne bağlandı. İddiaları tüyler ürpertti.


“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı. Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini söyleyen baba “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise “çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi. Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarını söyleyerek “bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak “anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi. Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.


"BAŞTA BENDEN GİZLEDİLER"


“İlk ve son defa sizin yayınınızda açıklama yapıyorum” diyen baba isyan etti. Baba, çocuklarının yaşadığı korkunç olayı başta anlayamadığı, çocuklarına baskı altında rol yaptırıldığını iddia etti. “Kimseye zarar vermemem için başta benden gizlendi” diyen baba, olayı dava sürecinde öğrendiğini anlattı.

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Elmalı davasında anne ve üvey babanın serbest bırakılmasına tepki yağıyor: Bakanlıktan açıklama geldi

"ÇOCUKLARIM YALAN SÖYLEMİYOR"

Çocuklarını sık sık görmeye gittiğini aktaran baba, “Her gidişimde çocuklarımın gözlerinde şiddeti, korkuyu ve istismarı görüyorum” dedi. Çocukların yalan söylediği yönündeki iddialara ise baba, “Çocuklarım yalan söylemiyorlar, onlara güveniyorum” ifadesini kullandı.

Elmalı davasında önemli gelişme: Annenin Twitter hesabı kapatıldı
GÜNDEM
Elmalı davasında önemli gelişme: Annenin Twitter hesabı kapatıldı

BABAANNE: ÇOCUKLAR GARİP SORULAR SORMAYA BAŞLADI

Babanın çarpıcı açıklamalarının ardından konuşan babaanne Günay hanım, çocuklarım dediği torunları için “Zeytin tanesine hasret kalmışlar, onu tabağın altına sakladılar” dedi.

Elmalı davasında önemli gelişme: İstismar mağduru çocukları babaanneden ayıran çarpıcı rapor şaşırttı
GÜNDEM
Elmalı davasında önemli gelişme: İstismar mağduru çocukları babaanneden ayıran çarpıcı rapor şaşırttı


Ardından da çocukları aldığında kendisine tuhaf davrandıklarına dikkat çeken babaanne, “Bizi döver misin?” diyerek ilginç sorular sorduklarını anlattı. Durumu anneye anlattığında annenin kahkaha atarak, “Anne onlar çok yalancı” dediğinden bahsetti. Üvey babanın ise çocuklar için “Onlar şeytan” ifadesini kullandığını söyledi.

  • Çocuklara hırsızlık yaptırıldığını iddia eden babaanne gözyaşlarını tutamadı. Sonra da çocukların kabloyla dövüldüğünü, sırtlarında değnek kırıldığını ileri sürdü.

'Elmalı davası'nda babaanne ilk kez konuştu: İleride detaylı açıklama yapacağım
GÜNDEM
'Elmalı davası'nda babaanne ilk kez konuştu: İleride detaylı açıklama yapacağım

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