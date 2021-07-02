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Elmalı davasında önemli gelişme: Annenin Twitter hesabı kapatıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran Elmalı davası sanığı anne Merve Akman'ın sosyal medya hesabı, istismara uğradığı iddia edilen iki çocuğun isimlerinin açıkça yer aldığı raporları paylaşmasının ardından kapatıldı.

Haber Merkezi Diğer
Elmalı davasında önemli gelişme: Annenin Twitter hesabı kapatıldı
Merve Akman ile üvey baba Rahmi Akman

Antalya Elmalı'da iki çocuğun annesi ve üvey babası tarafından istismara uğradığı iddiası gündemdeki yerini koruyor. Anne Merve Akman, kendini savunurken Twitter hesabından olayla ilgili raporları paylaşmıştı. Paylaşımda 7 ve 10 yaşındaki çocukların isimleri de açıkça yer almıştı. Türkiye Barolar Birliği'nin başvurusu üzerine harekete geçen Ankara Nöbetçi 8'inci Sulh Ceza Hakimliği, Akman'ın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı aldı. Skandal paylaşımın ardından alınan kararla hesap kısa süre içinde kapatıldı.

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Çocukların isimlerini ifşa etti

İki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne Merve Akman ve üvey baba Rahmi Akman'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Suçlamaların odağındaki iki zanlı, dün bir çok internet sitesi ve TV kanalında kendilerini savunmuştu. Anne iki çocuğun isminin yer aldığı raporları paylaşarak haklarındaki iddiaları yalanlamaya çalışmıştı.

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  • Öte yandan iki çocuk devlet korumasına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, devlet koruması talebinin mahkeme tarafından kabul edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız" denildi.

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İstismar çizimlerde

Soruşturma kapsamında cinsel istismara uğradığı öne sürülen çocukların psikolog eşliğinde ifadeleri alınmıştı. Çocuklar yaşadıkları istismarı, deftere yaptıkları çizimlerle de anlatmaya çalıştı. Çocukların yaptıkları bu resimler de soruşturma dosyasına girmişti.


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