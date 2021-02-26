Hayat Emine Erdoğan eşi Cumhurbaşkanı Erdoğanın doğum gününü tam 0001de bu sözlerle kutladı
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Emine Erdoğan eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tam 00.01'de bu sözlerle kutladı

Emine Erdoğan eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tam 00.01'de bu sözlerle kutladı

Bugün 67 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyadan birçok kutlama mesajı yayınlandı. En anlamlı paylaşım ise Cumhurbaşkanı'nın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Birlikte çekildikleri bir fotoğrafı "İyi ki doğdun" mesajıyla paylaşan Emine Erdoğan'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

26 Şubat 1954 tarihi doğumlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün itibarıyla 67 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal medyada #İyikiDoğdunMilletinAdamı etiketi ile binlerce tweet atıldı. Kullanıcılar hem fotoğraf hem mesaj yayınlayarak Cumhurbaşkanı'nın doğum gününü kutladı

Bu paylaşımların en anlamlısı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan geldi. Hem Twitter hem Instagram hesaplarından saat 00.01'de eşi Erdoğan'ın elini tuttuğu bir fotoğrafı paylaşan Emine Erdoğan, "İyi ki doğdun" mesajını yazmayı da ihmal etmedi.


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