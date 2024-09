Emine Erdoğan'dan Gönül Elçileri Projesi'ne küresel davet

Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Gönüllü ailelerin bu süreçte edindikleri bilgi ve tecrübeleri paylaşabilecekleri Rehber Koruyucu Aile Uygulaması'nı da gönüllülerin hizmetine sunduklarını dile getiren Erdoğan, "Koruyucu aile kapasitesinin her geçen yıl yüzde 12'lik artış göstermesi, çabalarımızın karşılık bulduğunu gösteriyor. Bugüne dek 10 bine yakın çocuğumuzu koruyucu aileyle buluşturmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kurumlarımızda kalan çocuklarımız için de koğuş tipi bakım merkezleri yerine ilgi, güven ve aidiyet gibi duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ev ortamı sunan merkezler kuruyoruz." dedi.

"İleriye dair kurduğumuz her hayal çocuklarla filizlenir. Birçok yerde zikrettiğim önemli bir ifade var. Çocuklar bugünkü nüfusun üçte birini geleceğin ise tamamını oluşturur. Üstelik bu gelecek yalnızca bir toplumun, bir ülkenin değil tüm insanlığın ortak geleceğidir. Dolayısıyla dünya çocuklarının mevcut durumuna bakarak dünyanın geleceğine dair bir okuma yapabiliriz. Peki bugün karşımızdaki tabloya bakarak hangi birimiz bizi iyi bir geleceğin beklediğini düşünebilir ki?"

Koruyucu Ailelik Programı'nı anlatırken, sahile vurmuş deniz yıldızlarını denize atan bir kızın hikayesine atıfta bulunan Emine Erdoğan, "Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşımalıyız. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanmalıyız. Ülkelerinizde koruyucu ailelik sistemini geliştirerek bu inancı somut bir eyleme dönüştürebilirsiniz. Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya ben de katılıyorum ve insanlığın geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen merhamet sahibi her ülkeyi koruyucu aileliği güçlendirmek üzere güç ve işbirliğine davet ediyorum. Gelin hep birlikte yaşadığımız dünyanın korumasız bir çocuğun gözündeki acı dolu yansımasını umuda döndürelim. Türkiye olarak biz bu alanda bilgi ve tecrübelerimizi ihtiyaç duyan tüm ülke ve kuruluşlarla paylaşmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu.