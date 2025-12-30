Emzik askıları LCW'de yerini aldı

Yetim Vakfı'nın hayata geçirdiği "İyilik Gemisi" projesi kapsamında yetim anneler tarafından el emeğiyle üretilen örgü emzik askıları, LC Waikiki (LCW) ile yapılan anlaşma sonucu mağaza zincirinin web sitesinde satışa sunuldu.

Sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik bir arada

Yetim annelerinin ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları ve üretmenin iyileştirici gücünden faydalanmaları amacıyla başlatılan proje, anlamlı bir dönüm noktasında. Tekstil ve el sanatları atölyesinde üretilen örgü emzik askıları, bebekler ve ebeveynler için güvenli, şık ve işlevsel birer aksesuar olarak öne çıkıyor.





Yetim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yılmaz konuya ilişkin şunları söyledi:

"İyilik Gemisi projemiz, sadece ekonomik destek sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda annelerimizin özgüvenlerini yeniden kazanmalarına da vesile oluyor. LC Waikiki ile yaptığımız bu anlaşma, el emeklerinin değerini artırırken, daha geniş kitlelere ulaşma imkânı sunuyor."





LC Waikiki ortaklığı ile satışa sunulan emzik askılarından elde edilen gelirler, ürünleri üreten yetim annelere aktarılıyor. Bu model hem sosyal sorumluluk anlayışını hem de sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyen örnek bir uygulama olarak değerlendiriliyor.

Proje Hakkında

"İyilik Gemisi" projesi, 2019 yılından bu yana faaliyet gösteren tekstil ve el sanatları atölyesiyle yetim annelerin "hayatı idame ettirme" becerilerini geliştiriyor.





Proje kapsamında yetim anneler mesleki eğitim alarak el sanatları ve tekstil ürünleri üretiyorlar. Üretilen ürünler Yetim Vakfı tarafından satın alınarak annelerin yardım alma psikolojisinden kurtulup üretici konuma geçmeleri sağlanıyor. Bu süreç aynı zamanda çocukların üreten anneleri görmenin motivasyonunu yaşamalarına da katkı sunuyor.

Nasıl destek olabilirsiniz?