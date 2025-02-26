Endülüslü Müslümanlar İstanbul'a ulaştı: Hicaz yolundan Kabe'ye

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin misafir ettiği hacı adaylarından Coğrafya Profesörü Mancha, İspanya’dan başlayan Hac yolculuğunun hikayesini anlattı. 35 yıl önce İslam’ı kabul ederek Abdullah ismini alan Mancha, Müslüman olduğu günden bu yana Endülüs Müslümanlarının yüzyıllar önce yaptığı gibi at sırtında hac yolculuğu hayali kurduğunu belirtti. Müslüman bir aileden gelmediğini, ancak araştırmaları sonucu İslam'la tanıştığını anlatan Mancha, "Süreç içinde yapacağımız yolculuğun imkansız olduğunu söyleyenler oldu. Şimdi ise İstanbul’dayız. Buraya kadar Allah’ın yardımıyla geldik. Tek hedefimiz Kabe’ye ulaşmak” ifadelerini kullandı.