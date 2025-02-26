Endülüslü Müslümanlar İstanbul'a ulaştı: Hicaz yolundan Kabe'ye

İspanya'dan at sırtında hac yolculuğuna çıkan Endülüslü Müslümanlar, İstanbul'a ulaştı.
Sevilla Üniversitesi profesörü Abdullah Hernandez Mancha, kafilenin ilk etapta Mersin'den Mısır'a gemiyle geçmeyi planladığını ancak Esed rejiminin düşmesinin ardından tarihi Hicaz yolunu kullanarak Suriye üzerinden kutsal topraklara ulaşmanın çok daha anlamlı olacağını vurguladı.
YILLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUK
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin misafir ettiği hacı adaylarından Coğrafya Profesörü Mancha, İspanya’dan başlayan Hac yolculuğunun hikayesini anlattı. 35 yıl önce İslam’ı kabul ederek Abdullah ismini alan Mancha, Müslüman olduğu günden bu yana Endülüs Müslümanlarının yüzyıllar önce yaptığı gibi at sırtında hac yolculuğu hayali kurduğunu belirtti. Müslüman bir aileden gelmediğini, ancak araştırmaları sonucu İslam'la tanıştığını anlatan Mancha, "Süreç içinde yapacağımız yolculuğun imkansız olduğunu söyleyenler oldu. Şimdi ise İstanbul’dayız. Buraya kadar Allah’ın yardımıyla geldik. Tek hedefimiz Kabe’ye ulaşmak” ifadelerini kullandı.
İTALYAN AİLE MÜSLÜMAN OLDU
Mancha, çıktıkları yolda farklı mucizelere de tanıklık ettiklerini anlattı. İspanya’nın dağlık alanlarında sorunsuz ilerlerken, Fransa’da atları bırakabilecek yerlere ihtiyaç duyduklarını dile getiren Mancha, “Bu süreçte diyalog kurduğumuz insanların İslam’a bakışı değişti. İtalya’da bir ailenin Müslüman olmasına vesile olduk. Bosna’da ise Müslümanlar arasındaki kardeşlik bağını gördük" dedi.