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Endülüs’ten at üstünde hac yolculuğu

Endülüs’ten at üstünde hac yolculuğu

04:008/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
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Arşiv.

Endülüslü Müslümanların 300 yıl önce kullandığı hac güzergahını yeniden canlandıran üç İspanyol, 3 ay evvel at sırtında başladıkları yolculukta Bosna-Hersek’e ulaştı.

Endülüslü Müslümanların 300 yıl boyunca kullandığı hac güzergahını yeniden canlandıran üç İspanyol Müslümanlar Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ulaştı. Yolculuğa 3 ay evvel at sırtında başlayan Abdallah Hernandez liderliğindeki "Hajj on Horseback" (At Sırtında Hac) ekibi, Bosnalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Saraybosna'da at üzerinde gezintiye çıkan ekip Boşnaklarla sohbet etti.

3 YILLIK HAZIRLIK

Geçtiğimiz sonbaharda yolculuğa başlayan ve 2025 yılı hac mevsiminde Mekke’ye ulaşmayı hedefleyen ekip, zorlu yolculuğun fiziksel ve iklimsel zorluklarına hazırlanabilmek için İspanya ve Portekiz’de 3 yıl boyunca yüzlerce kilometre yolculukla idman yaptı. Yolculukları boyunca edindikleri tecrübeleri ve karşılaştıkları güzellikleri sosyal medyadan paylaşan grup, uzun yolculuk için özel eğitilen dayanıklı Arap atlarını kullandıklarını belirtti.



#Aktüel
#Endülüs
#İslam
#İspanya

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