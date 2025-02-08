Endülüs’ten at üstünde hac yolculuğu

Endülüslü Müslümanların 300 yıl boyunca kullandığı hac güzergahını yeniden canlandıran üç İspanyol Müslümanlar Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ulaştı. Yolculuğa 3 ay evvel at sırtında başlayan Abdallah Hernandez liderliğindeki "Hajj on Horseback" (At Sırtında Hac) ekibi, Bosnalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Saraybosna'da at üzerinde gezintiye çıkan ekip Boşnaklarla sohbet etti.

Geçtiğimiz sonbaharda yolculuğa başlayan ve 2025 yılı hac mevsiminde Mekke’ye ulaşmayı hedefleyen ekip, zorlu yolculuğun fiziksel ve iklimsel zorluklarına hazırlanabilmek için İspanya ve Portekiz’de 3 yıl boyunca yüzlerce kilometre yolculukla idman yaptı. Yolculukları boyunca edindikleri tecrübeleri ve karşılaştıkları güzellikleri sosyal medyadan paylaşan grup, uzun yolculuk için özel eğitilen dayanıklı Arap atlarını kullandıklarını belirtti.