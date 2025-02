Endülüs’ten at üstünde hac yolculuğu

Endülüslü Müslümanların 300 yıl boyunca kullandığı hac güzergahını yeniden canlandıran üç İspanyol Müslümanlar Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’ya ulaştı. Yolculuğa 3 ay evvel at sırtında başlayan Abdallah Hernandez liderliğindeki "Hajj on Horseback" (At Sırtında Hac) ekibi, Bosnalılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Saraybosna'da at üzerinde gezintiye çıkan ekip Boşnaklarla sohbet etti.