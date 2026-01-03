Evde çıkan yangında öldü

Yeni Şafak
16:01 3/01/2026, Cumartesi
DHA
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Hilal Sofuoğlu (75), evde çıkan yangında hayatını kaybetti.
İlçedeki Akpınar Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Evden yükselen dumanı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası olay yerine Kadirli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Evde tek başına yaşayan Hilal Sofuoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Nöbetçi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sofuoğlu'nun cesedi morga kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

