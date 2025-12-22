Yeni Şafak
Fabrikadan işçilerine yüzde 100 zam: Maaşlar dudak uçuklatıyor

13:3322/12/2025, Pazartesi
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikası, imzalanan toplu iş sözleşmesiyle birlikte işçilerine yüzde 100'lük bir zam yapma kararı aldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı.


YÜZDE 100 ZAMLA NET GELİR 95 BİN TL'YE ULAŞTI

Yapılan anlaşmaya göre, ücret ve ikramiyelerin yanı sıra düzenli ödenen sosyal haklar da hesaba katıldığında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu. Yüzde 100'lük zammın ardından ortalama ücret ve ikramiyeler birlikte değerlendirildiğinde ise aylık net kazanç 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.


SOSYAL HAKLAR GELİRİ YÜKSELTTİ

Sözleşme kapsamında işçilere her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri sosyal ödemeler de toplam gelire eklendi. Bu kalemler sayesinde işçilerin aylık net kazancı önemli ölçüde arttı.


"EMEĞİ GEÇEN TÜM KADROLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sendikanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Burada toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Bu sayede; Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz"

