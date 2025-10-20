Fatih sokakları 318 talebenin icazetiyle çiçek açtı

1997 yılından bu yana Kur’ân-ı Kerîm’i ve nurunu kalplerde yaymak amacıyla İsmailağa’da medrese faaliyetlerini aralıksız sürdüren Erenler Vakfı; Sıbyan Mektebi, Hafızlık, Arapça ve Şer’î İlimler, İhtisas gibi eğitim aşamalarıyla medrese eğitimini kapsamlı bir şekilde yürütüyor. 2022-2025 yılları arasında icazet almaya hak kazanan talebeler ve ihtisasını tamamlayan talebeler, Yavuz Sultan Selim Camii’nde düzenlenen tarihi bir merasimle icazetlerini hocalarından teslim aldı.





318 Hafızlık, Arapça ve İhtisas talebesi, İsmailağa Camii’nden ellerinde güllerle Yavuz Sultan Selim Camii’ne yürüyerek ailelerini selamladı. Ardından cami içerisinde Kur'ân-i Kerîm tilavetleri, hocaların vaazları ve icazet takdimleri ile merasim tamamlandı.





İcazet merasimine yoğun katılım





Merasime; İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Ahmet Fikri Doğan Hocaefendi, İsmailağa İmam Hatibi Salih Topçu, Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmut Eren, Merhum Mahmud Ustaosmanoğlu Hocaefendi’nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, Hocaefendi Tebliğ ve İrşad Birimi Sorumlusu Ramazan İlhan, İsmailağa Azerbaycan Vekili Ali Askeri, Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu, İDDEF Genel Başkanı Mehmet Turan, Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, Abdülhalik Ustaosmanoğlu, Erenler Vakfı hocaları, din görevlileri, hafızlık talebeleri, veliler ve diğer vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, Kuran tilaveti ve dualarla bu anlamlı güne şahitlik etti.

İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Ahmet Fikri Doğan Hocaefendi





“İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk”





İcazet alan talebelerden Mehmet Emin Çivi, aldığı eğitim ve gelecek planlarını şöyle ifade etti:





“Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz. Anadolu’nun dört bir yanına dağılıp medreseden aldığımız sahih bilgiyi kardeşlerimize ulaştırmak için gayret edeceğiz. Bu kutlu günümüze katılım sağlayan kardeşlerimize ve hanım ablalarımıza teşekkür ediyorum.”

Mehmet Emin Çivi





“Muhteşem bir gündü”





İcazet veren hocalardan Hamidiye Medresesi Müdürü Abdülmetin Karakum ise yaptığı açıklamada, “Elhamdülillah, bugün Erenler Vakfı bünyesindeki medreseler olarak Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 talebemize icazet verme şerefine nail olduk. Muhteşem bir gündü; camimiz tarihi günlerinden birini yaşadı. Katılan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor, icazet alan hoca ve hafızlarımızı tebrik ediyoruz. Onları yetiştiren anne, babalarından ve hocalarından Allah razı olsun. Nice icazet merasimlerine vesile olabilmek duasıyla” ifadelerini kullandı.

Abdülmetin Karakum





Eller semada





Erenler Vakfı Onursal Başkanı Mahmut Eren Hocaefendi’nin sohbeti ile başlayan icazet töreni, Musa Yıldız Hocaefendi’nin duasıyla sona erdi.



