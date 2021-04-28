Fatih Sultan Mehmet'in otağını kurdurduğu Hünkar Çayırı'nda geçmişin izleri geleceğe taşınacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gebze ilçesi Çayırova Mahallesi'nde yaklaşık 155 dönümlük alanda yer alan Hünkar Çayırı'na yapılacak proje kapsamında, müze içerik projesinin konsepti ile örtüşecek bir mimari yaklaşım sergilenecek.

AA Hünkar Çayırı, cazibe merkezi haline getirilecek.

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Proje alanında, ilave donatıları dahil olmak üzere yaklaşık 4 bin 200 metrekarelik kapalı alanıyla Fatih Sultan Mehmed Han Müze binası, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Hünkar Çadırı grubu, 1250 metrekarelik açık alan üzerinde Sadrazam Çadırı grubu ve 500 kişilik kafeterya yer alacak.

AA Proje sayesinde Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıkları, şimdiki ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Mevcutta yer alan namazgah ve çeşme yapılarının restore edileceği proje kapsamında çocuk oyun alanları, otoparklar ve millet bahçesi niteliğinde rekreasyon alanları bulunacak.

AA Proje sayesinde Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıkları, şimdiki ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Hünkar Çayırı'nın, tarihi önemine uygun bir alan haline getirilmesi sağlanacak proje kapsamında, Kocaeli ve Gebze'nin bilinirliğini artıracak kültür ve eğlence alanları oluşturulacak.

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AA

Proje sayesinde Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve yaptıkları, şimdiki ve gelecek kuşaklara aktarılacak.

Hünkar Çayırı'nın turizme kazandırılması için hazırlanan projenin ihalesi ise 31 Mayıs'ta yapılacak.