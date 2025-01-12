Ferdi Tayfur'u yüzlerce seveni şarkılarıyla andı

Bahçelievler Belediyesi, Türk müziğinin unutulmaz ismi, büyük usta Ferdi Tayfur anısına özel bir konser düzenledi. Konser duygusal bir atmosferde, sanatseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkılarını seslendirdi. “Ben de Özledim”, “Hatıran Yeter” ve “Akşam Güneşi” gibi eserler dinleyicilere hem hüzün hem de nostalji dolu anlar yaşattı.
'FERDİ TAYFUR SADECE BİR SANATÇI DEĞİL, BİR ORTAK PAYDAYDI'
Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ferdi Tayfur’un toplumun her kesimini birleştiren bir sanatçı olduğunu vurguladı:
Başkan Bahadır, Ferdi Tayfur’un sanatını ve hatırasını yaşatmak için birkaç gün önce açılışı yapılan Ferdi Tayfur Parkına da değindi. “Bahçelievler’de sanatçılarımızın isimlerini yaşatmayı görev biliyoruz. Ferdi Tayfur Parkı da bu anlayışın bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.
ŞARKILAR UNUTULMAZ, HATIRASI EBEDİ
Program sonunda Başkan Hakan Bahadır, Ferdi Tayfur’un ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına bir kez daha başsağlığı dileyerek şu sözlerle etkinliği sonlandırdı:
“Sanatçılar unutulduklarında ölürler. Bizim için Ferdi Tayfur asla ölmeyecek; şarkıları, sanatı ve bıraktığı mirasla her zaman yaşayacak. Mekanı cennet olsun.”