Ferdi Tayfur'u yüzlerce seveni şarkılarıyla andı

Şahin Kendirci ve Ahmet Selçuk İlkan, Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkılarını seslendirdi. “Ben de Özledim”, “Hatıran Yeter” ve “Akşam Güneşi” gibi eserler dinleyicilere hem hüzün hem de nostalji dolu anlar yaşattı.

'FERDİ TAYFUR SADECE BİR SANATÇI DEĞİL, BİR ORTAK PAYDAYDI'

Etkinlikte konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Ferdi Tayfur’un toplumun her kesimini birleştiren bir sanatçı olduğunu vurguladı:

“Ferdi Baba, insanların acılarını, sevinçlerini ve umutlarını şarkılarında dile getiren, halkımızın yüreğine dokunan büyük bir isimdi. Sadece sanatçı değil, aynı zamanda halka örnek bir insandı. Şarkılarıyla bizleri birleştirdi ve bu toplumun duygularına tercüman oldu. ” dedi.

Başkan Bahadır, Ferdi Tayfur’un sanatını ve hatırasını yaşatmak için birkaç gün önce açılışı yapılan Ferdi Tayfur Parkına da değindi. “Bahçelievler’de sanatçılarımızın isimlerini yaşatmayı görev biliyoruz. Ferdi Tayfur Parkı da bu anlayışın bir yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

ŞARKILAR UNUTULMAZ, HATIRASI EBEDİ

Konserde, Ferdi Tayfur’un hayatı boyunca 34 film ve 600’den fazla şarkıya imza attığına dikkat çekildi. Ahmet Selçuk İlkan, “ Ferdi Tayfur, duyguların sesi ve halkın sevgilisi olarak her zaman hatırlanacak. Bir gün gitsen bile, hatıran yeter demek için buradayız.” dedi.

Genç sanatçı Şahin Kendirci ise Ferdi Tayfur’un eserlerini seslendirmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade e tti. “Bugün burada olmak, onun mirasına sahip çıkmak demek. Şarkılarıyla hepimizin ruhuna dokundu ve dokunmaya devam ediyor.” diye konuştu.

Program sonunda Başkan Hakan Bahadır, Ferdi Tayfur’un ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına bir kez daha başsağlığı dileyerek şu sözlerle etkinliği sonlandırdı:

“Sanatçılar unutulduklarında ölürler. Bizim için Ferdi Tayfur asla ölmeyecek; şarkıları, sanatı ve bıraktığı mirasla her zaman yaşayacak. Mekanı cennet olsun.”







