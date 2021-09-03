Ferhan Şensoy'un cenazesine büyük saygısızlık: Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler

Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un vedasında konuştu: Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar

Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un naaşı İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.



Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer, ' Din bağımlısı hükümetlere rağmen Ferhan 70 sene tiyatro yaptı. O şimdi Rasim'ine kavuştu. Münir abisine, Erol abisine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Unutulmayacaksın Ferhan.' ifadelerini kullandı.

