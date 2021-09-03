Ferhan Şensoy'un cenazesine büyük saygısızlık: Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler

Uzun süredir kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferhan Şensoy, dün İstanbul Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sabah'ın haberine göre; tiyatrocunun cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.
Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grubun "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdüğü öğrenildi.
Gözaltına alındılar
Edinilen bilgiye göre, darp edilmekten son anda kurtarılan 4 kişi gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahısların, "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık" dediği aktarıldı.