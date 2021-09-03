Hayat Ferhan Şensoyun cenazesine büyük saygısızlık Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler
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Ferhan Şensoy'un cenazesine büyük saygısızlık: Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesindeki Galatasaray bayrağını görüp Beşiktaş lehine slogan atmaya başlayan 4 şahıs gözaltına alındı. Emniyette ifade veren şahıslardan biri "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık, üzgünüz." ifadelerini kullandı. Yaşanan olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

Haber Merkezi Diğer
Ferhan Şensoyun cenazesine büyük saygısızlık: Galatasaray bayrağını görünce slogan atarak kalabalığın üstüne yürüdüler
Slogan atan grup, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Uzun süredir kalp damar hastalıkları ve metabolik hastalıklarla ilgili farklı hastanelerde tedavi görürken hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferhan Şensoy, dün İstanbul Teşvikiye'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Sabah'ın haberine göre; tiyatrocunun cenazesinde ise büyük bir saygısızlığa imza atıldı.

Şensoy'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu Teşvikiye Cami'nden çıkarılırken, 4 kişilik bir grubun "Beşiktaş" sloganları atarak kalabalığın üstüne yürüdüğü öğrenildi.

Gözaltına alındılar

Edinilen bilgiye göre, darp edilmekten son anda kurtarılan 4 kişi gözaltına alınarak Harbiye Polis Merkezine götürüldü. Burada ifadesi alınan şahısların, "Ferhan Şensoy olduğunu bilseydik yapmazdık" dediği aktarıldı.

Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı
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Ferhan Şensoy'un cenazesi hastane morgundan alındı

Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor
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Ferhan Şensoy son yolculuğuna uğurlanıyor

Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti
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Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy vefat etti

Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un vedasında konuştu: Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar
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Cihat Tamer Ferhan Şensoy'un vedasında konuştu: Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar
Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un naaşı İstiklal Caddesi'nde bulunan Ses Tiyatrosu'na getirildi.

Törende söz alan tiyatrocu Cihat Tamer, 'Din bağımlısı hükümetlere rağmen Ferhan 70 sene tiyatro yaptı. O şimdi Rasim'ine kavuştu. Münir abisine, Erol abisine kavuştu. Hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Unutulmayacaksın Ferhan.' ifadelerini kullandı.


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