Hayat Flört çıkışıyla gündem olan İzzet Yıldızhan isyan etti Aldığınız cezaları tek tek karşımda göreceğim
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'Flört' çıkışıyla gündem olan İzzet Yıldızhan isyan etti: Aldığınız cezaları tek tek karşımda göreceğim

Son dönemde yaptığı "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, kendisine ve ailesine sosyal medya üzerinden gelen kötü yorumlara ve hakaretlere karşı avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlattığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Flört çıkışıyla gündem olan İzzet Yıldızhan isyan etti: Aldığınız cezaları tek tek karşımda göreceğim
İzzet Yıldızhan

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, son dönemde yaptığı "Kızlarımın eş seçme şansı yok, flörte karşıyım" sözleri ile gündem oldu. 9 çocuk babası ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, açıklamalarının ardından kendisine yapılan sert yorumlar karşısında isyan etti. Instagram hesabından bir video yayınlayan ünlü sanatçı, avukatları aracılığıyla hukuki süreç başlattığını belirtti.

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"Bu benim fikrim: Ben herkesin hayatına saygı duyuyorum"


58 yaşındaki Yıldızhan paylaşımında kimsenin kimseye hakaret etme hakkının olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

''Herkese selam. Artık bu açıklamayı zorunlu bir hale getirdiniz sosyal medyada bana yapmış olduğunuz hakaretlerle... Aileme, çoluk çocuğuma, bana çok ciddi hakaretler ettiniz. Hala edildiğini de görüyorum. Aslında kimsenin kimseye hakaret etme hakkı yok. Bu net olmalı diye düşünüyorum. Bunun benim fikrim olduğunu ve herkesin hayatına saygı duyduğumu da açıkladım. Bunları net söyledim. Bu klavye kahramanlığı var ya... Hemen önündeki telefondan mesaj atmak göndermek... Keşke gelip yüzüme, o yüreğinizle bana hakaret etseniz. Maalesef kimsenin kimseye böyle bir şey yapma hakkı yok."

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'Aldığınız cezaları tek tek karşımda göreceğim'

Eleştirilere açık olduğunu ancak ailesine ve kendisine edilen hakaretleri kabul edemeyeceğiniz ifade eden İzzet Yıldızhan şöyle devam etti:

"Türkiye'de demokrasi var arkadaşlar. Herkes fikrini özgürce beyan edebilir. Benim hayatım olduğunu, kimseyi ilgilendirmediğini ifade ettim. Eleştirebilirsiniz çok doğaldır. Sanatçıyım çünkü. Yapmış olduğum her şey hem kabul görülür hem de eleştirilebilir. Bu da hayatımızın içinde olması gereken şeyler. Fakat benim çocuğuma, bütün aileme, bana edilen hakaretler... Hukiki süreç başlattım şu an. Bütün avukatlarım çok iyi çalışıyorlar. Hepinize verilecek cezaları tek tek karşımda göreceğim. Geçmişle ilgili yapılmış haberler, belden aşağı vurmalar... Hepiniz cezanızı çekeceksiniz, emin olun.

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"Sosyal medyaya sınır getirilmeli"

Bu kadar kolay olmamalı. İnsan insanın anasına, avradına, bütün ailesine hakaret edemez. Sosyal medyaya bir sınır getirilmeli. Maalesef getirilemiyor ama Türkiye'de bir hukuk var. Ben adalete inanıyorum. Hepinizin cezalandırılacağını gözlerimle göreceğim, şahit olacağım.''

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