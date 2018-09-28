Hayat Fotoğrafını çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldü
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Fotoğrafını çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldü

Mana Pools Ulusal Parkı'nda safari sırasında fil sürüsüyle karşılaşan bir gurup turistten bir kişi filin yakından fotoğrafını çekmek istedi. Alman turist kadın ürken fillerden biri tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Diğer
Park yetkilisi, hayvanlara fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.
Park yetkilisi, hayvanlara fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını söyledi.

Olay, Mana Pools Ulusal Parkı'ndaki safari sırasında Çarşamba günü meydana geldi. Park yetkililerine göre, bir grup turisti taşıyan araç, fil sürüsüyle karşılaştı.

Adı açıklanmayan Alman turist, araçtan inerek fillerin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kadın, ürken fillerden biri tarafından ezilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının ertesi gün öldüğü açıklandı.

Yetkililer uyarıyor

Tinashe Farawo adlı bir park yetkilisi, turistleri her zaman hayvanlara fazla yaklaşmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. BBC'nin haberine göre, 2017'de Victoria Şelaleri'ndeki bir turistik tesiste ehlileştirilen Mbanje adlı bir fil, tur rehberini öldürmüştü. Hayvan olayın arından öldürülmüştü.

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