Fotoğrafını çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldü

Olay, Mana Pools Ulusal Parkı'ndaki safari sırasında Çarşamba günü meydana geldi. Park yetkililerine göre, bir grup turisti taşıyan araç, fil sürüsüyle karşılaştı.
Adı açıklanmayan Alman turist, araçtan inerek fillerin fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kadın, ürken fillerden biri tarafından ezilerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının ertesi gün öldüğü açıklandı.
Yetkililer uyarıyor
Tinashe Farawo adlı bir park yetkilisi, turistleri her zaman hayvanlara fazla yaklaşmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. BBC'nin haberine göre, 2017'de Victoria Şelaleri'ndeki bir turistik tesiste ehlileştirilen Mbanje adlı bir fil, tur rehberini öldürmüştü. Hayvan olayın arından öldürülmüştü.