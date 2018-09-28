Fotoğrafını çekmeye çalıştığı fil tarafından ezilerek öldü Mana Pools Ulusal Parkı'nda safari sırasında fil sürüsüyle karşılaşan bir gurup turistten bir kişi filin yakından fotoğrafını çekmek istedi. Alman turist kadın ürken fillerden biri tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi 28 Eylül 2018, 12:03 Son Güncelleme: 28 Eylül 2018, 12:18 Diğer