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Fransız rezaleti Avrupa'yı karıştırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris’te organizasyon rezaleti sonucu yaşanan “kaos” ortamının yankıları sürüyor.

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Fransız rezaleti Avrupayı karıştırdı
Normalde Rusya’nın St.Petersburg kentinde düzenlenmesi planlanan final, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında UEFA tarafından Paris’e alınmıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin düzenlendiği Paris’te organizasyon rezaleti sonucu yaşanan “kaos” ortamının yankıları sürüyor. İngilizler ezilme tehlikesiyle ölümden döndüklerini iddia ederek Fransızlara yüklenirken Fransız Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera da yaşananların sorumluluğunu Liverpool taraftarlarına yükledi.

FACİADAN KILPAYI DÖNÜLDÜ

Real Madrid’in Liverpool’u yenerek kupayı kaldırdığı Şampiyonlar Ligi finali, çok sayıda seyircinin stadyuma girememesi nedeniyle 36 dakika gecikmeli başlaması ve öncesinde yaşanan olaylar Avrupa’nın gündeminde ilk sıralarda. Fransızpolisinin kuyrukta bekleyen ve aralarında çocukların da bulunduğu taraftarlara biber gazıyla müdahale etmesi ise büyük tepki toplamış, yaşanan arbedede birçok taraftar ezilme tehlikesi geçirmişti.

POLİS ŞİDDETİ VE YANKESİCİLER

İngiliz Daily Mail Gazetesi’nin spor muhabiri Derek Lawrenson, stat çevresinde başına gelenleri kaleme aldı. İngiliz gazeteci stadın çevresinde Fransız polisi tarafından saatlerce bekletildiklerini belirtirken kuyruğa giren taraftarlara biber gazıyla müdahale edildiğini söyledi. Stada ulaştıklarında ise bazı kapıların açılmadığını gördüğünü kaydeden Lawrenson, etraflarının Fransız yankesiciler tarafından kesildiğini ve birçok taraftarın soyulduğunu ifade etti.

UEFA’YA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

İngiltere Kültür Bakanı Nadine Dorries yaşananlarla ilgili UEFA’nın soruşturma açması gerektiğini vurgularken “Olayların arkasındaki nedenleri anlamak ve dersler çıkarmak herkesin yararınadır” ifadesini kullandı. Fransız Spor Bakanı Amelie Oudea-Castera ise yaşanan kaosun sebebi olarak İngiliz taraftarları hedef gösterdi.

2024 OLİMPİYATLARI KORKUSU

  • Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de maçtan önceki kargaşanın stada girmeye çalışan biletsiz taraftarların yüzünden meydana geldiğini söyleyerek Fransız polisine çabalarından dolayı teşekkür etti. Olaylar sırasında 68 kişi gözaltına alınırken 174 kişinin de yaralandığı belirtildi. Stadın etrafında yaşanan olaylar, ciddi güvenlik zafiyeti oluştuğu yorumlarını birlikte getirirken, 2024 Yaz Olimpiyatları’na ev sahipliği yapacak Fransa’nın, bu organizasyonun üstesinden kalkıp kalkamayacağı akıllarda soru işaretine yol açtı.

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