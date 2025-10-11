Fuardan valiz dolusu kitapla çıkıyorlar

Uluslararası 15. Kocaeli Kitap Fuarı her gün binlerce kitapseverin uğrak noktası oluyor. Ziyaretçilerin çoğu, "Fuara bir gün yetmiyor, kitaplara da bir çanta yetmiyor" diyor. Kimi indirimleri kaçırmamak, kimi de koca bir yıl boyunca okuyacağı kitapları biriktirmek için fuara hazırlıklı gelen vatandaşlar, valizleriyle tıpkı seyahat eder gibi kitapların dünyasına yolculuk ediyor. Yüzlerce yazar, binlerce yayınevi ve on binlerce ziyaretçiyle kitap fuarı bu yıl da Türkiye’nin en kalabalık kültür etkinliği olma yolunda ilerliyor. Valizlerini kitaplarla dolduran ziyaretçiler ise fuarın en renkli simgesi haline geldi. Kocaeli, Kitap Fuarı’nı adeta bir "kitap alışveriş maratonuna" dönüştürmüş durumda.