Füzeci Kim’e 30 Orlov Trotter

Hayır, Orlov Trotter bir füze ismi değil. Küresel kamuoyu Ukrayna savaşına odaklanmışken, dünyanın kapalı kutu ülkesi Kuzey Kore hamleleriyle, dikkatini üzerine çekmeye başarmış durumda. Ancak ülkenin lideri Kim Jong-un sadece füzelerle ilgilenmiyor. Orlov Trotter cinsi at ırkına düşkünlüğüyle bilinen Kim, bu ilgisini canlı tutmaya devam ediyor. Öyle ki Kovid-19 salgını nedeniyle 3 yıldır kapalı olan, Rusya-Kuzey Kore demir yolu hattının ilk açılışında atlar başroldeydi. Geçen Çarşamba günü NKnews’un paylaştığı habere göre, Rusya’dan yola çıkan katarlarla, 30 Orlov trotter cinsi at ülkenin sınır kenti Sinuiju’ya ulaştırıldı. At sevkiyatının, tam da Rusya’nın Kuzey Kore’den ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmat aldığına yönelik iddiaların ardından gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kuzey Kore, Orlov cinsiyle ilk kez, Rusya Devlet lideri Vladimir Putin’in, Kim Jong-un’un babası Kim Jong Il’e 2003’te hediye ettiği at ile tanışmıştı. O günden sonra ise bu özel ırka ilgileri artarak devam etti ve adeta ülke lideriyle özdeşleşti. 30 atı ülkeye getiren tren vagonlarının boş mu döneceğiyse bir muamma.

