Hayat Gaziantepte kitap kokusu Ketebeye yoğun ilgi
KÜLTÜR SANAT

Gaziantep’te kitap kokusu: Ketebe’ye yoğun ilgi

Ketebe Yayınevi 750 farklı kitapla Gaziantep Kitap Fuarı’ndaki yerini aldı. Standa gençlerin yoğun ilgisi vardı. Yüksek Lisans Öğrencisi Bensu Mühür, “Küçük kardeşime kitaplar almak için Ketebe’ye uğradım” derken Gaziantep Üniversitesi İlahiyat bölümü son sınıf öğrencisi İpek Kılınç, “Çok büyük bir kitap fuarı olmuş. Tasavvuf alanında, akademik kitaplar ilgimi çekiyor. Ketebe yayınlarını ben çok seviyorum özellikle baskı noktasında. Mesela Taha Kılınç’ın, Savaş Barçin’in kitaplarını seviyorum.” dedi.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Gaziantep’te kitap kokusu: Ketebe’ye yoğun ilgi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, medeniyet şehrinde kitap fuarının geleneksel hale gelebilmesi için bu altyapının oluşması gerektiğine dikkat çekti.

Gaziantep Kitap Fuarı, 415 yayınevinin katılımıyla kapılarını açtı. 28 Şubat’ın simge isimlerinden Hasan Celal Güzel’in anısına düzenlenen fuar, 29 Mayıs’a kadar sürecek, 380 yazar kitapseverle buluşacak. Ortadoğu Fuar Merkezi’nde organize edilen Gaziantep Kitap Fuarına ülke genelinde 50 üniversite katılıyor.

ÇOCUKLARI KİTAPLA BULUŞTURUYORUZ

  • Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin, medeniyet şehrinde kitap fuarının geleneksel hale gelebilmesi için bu altyapının oluşması gerektiğine dikkat çekti. Şahin, “Bizim hedeflerimiz çocuklarımız. Şu anda 600 bin 18 yaş altı çocuk var. Bu çocuklar için başta çocuk kütüphanesi ile başlıyoruz. Şimdi bir de bebek kütüphanesi açacağız, ihtisaslaştırıyoruz. Çocuk kütüphanesi okullar başladığı zaman her okulda kütüphane yapıyoruz. Dijital kütüphane yapıyoruz. Şu anda da arkeoloji ve sanat kütüphanesi açıyoruz. Dolayısıyla biz bu yaptığımız çalışmada çocuklarımızın daha çok okumaya fırsat bulmasını, bilgi sahibi olmasını hedefliyoruz. Şu anda 380 yazarın buraya gelmesi her bireyin imza günüyle birlikte kendi okuyucusuyla burada buluşması büyük bir sinerjiye dönüşüyor.” dedi.
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