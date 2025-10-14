Gaziantep'te korkunç olay: Hemşire kendisine tüküren hastasını iğne ile öldürdü

Gaziantep'te üç yıl önce trafik kazası geçiren Abdurrezzak Baysal (27), dizinden yaralandı. Özel hastanede tedaviye alınan ve genel durumu iyi olan Baysal, yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. Aile suç duyurusunda bulundu.





Yapılan soruşturmada hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmaksızın, başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği ortaya çıktı. Şüpheli ölüm üzerine otopsi talep edildi.





Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporla, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu net şekilde ortaya çıktı. Görevli hemşireler Aslı E. ve Mustafa Ç. hakkında dava açıldı.





BAŞKA HASTANIN İLACINI VURDULAR

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tanık olarak dinlenen hasta bakıcı Semihat Ö., "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi. İlacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hasta fenalaştı. 45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" diye ifade verdi.





Mahkeme, ölümün enjeksiyondan olduğuna dair raporun gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.









SABAHA KARŞI ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEDİLER