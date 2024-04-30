Gazze için bu riski almamız gerek

Gazze'de yaşanan soykırıma karşı dünya ayakta. ABD, Kanada ve Avrupa'da vicdan sahipleri İsrail'e destek veren hükümetlerine karşı protestolar düzenlerken, aktivistler Gazze için yola çıkmaya hazırlanıyor. Gazze'ye 5 bin ton insani yardım götürmeye hazırlanan Özgürlük Filosu'na katılmak isteyen onlarca batılı aktivist, Türkiye'ye geldi. Onlardan biri de Fransa ve ABD vatandaşı 72 yaşındaki avukat ve profesör Frank Romano. 20 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarına gidip gelen Romano, Batı Şeria'ya ilk gittiğinde inançsız biriydi fakat Fransa'ya dönerken Müslüman oldu.
Yeni Şafak'a konuşan Romano “Herkesin olduğu gibi Filistinlilerin de güvende yaşaması, çocuklarının büyüdüklerini görmesi en temel hakkı. Ama yaşanan soykırımla bu haklarından mahrum bırakılıyorlar" dedi.
TÜRK HALKI CESUR VE YARDIMSEVER
Romano, “Ben bir profesör ve avukatım. Kaybedecek çok şeyim var. Gazze'ye intihar etmeye gitmiyorum” diyen Frank Romano, “İsrail askerleri gemimize saldırabilir ve tutuklanabiliriz. Ancak bunun değerli bir amaç uğruna olduğunu gösterebilmek için gemiye binmek, almamız gereken bir risk. Bir Fransız ve ABD vatandaşı olarak her yıl vergi ödüyorum, oy kullanıyorum. Fakat hükümetlerim İsrail'in soykırım yapmasına izin veriyor. Bunu seyredemem. Biz silah ve para göndermeseydik İsrail bunu yapamazdı. Bu yüzden kendimi sorumlu hissediyorum" şeklinde konuştu. Türk halkı ve hükümetinin Filistinle dayanışmasından çok etkilendiğini söyleyen Romano, “Türkiye olmasaydı bu filoyu yapamazdık. Çünkü zengini, fakiri tüm Türk halkı filoyu finanse etti. İstanbul'da inanılmaz bir enerji olduğunu hissediyorum. Çok cesur ve yardımseverler. Sokaklarda yürürken Filistin'in direniş sembollerinden kefiyeyi takıyorum. Bunu gören vatandaşlar selam veriyor, destek işaretleri yapıyor. Filistin'in bu enerjisi ve dayanışmasını Türk halkında daha çok hissediyorsunuz" dedi.
GAZZELİLERİN NELER YAŞADIĞINI GÖRÜYORUM
2018'de işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin yıkıma geldiği Filistinlilerin evini korumak için eylem düzenlediğini anlatan Romano, “Bu eylemin ardından İsrail tarafından tutuklandım. Hapishanede bir süre kaldıktan sonra beraat ettim ve Ramallah'a gittim” diye konuştu. Romano burada geçirdiği 5 ayın ardından MOSSAD’ın kendisini bulduğunu ve sınır dışı edilerek 10 yıl boyunca giriş yasağı aldığını söyleyerek “Bu yüzden filodayım. Bir şekilde Filistin'e gitmem lazım. Benim de çocuklarım var ve Gazzelilerin neler yaşadığını görüyorum" dedi.