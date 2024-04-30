Gazze için bu riski almamız gerek

Romano, “Ben bir profesör ve avukatım. Kaybedecek çok şeyim var. Gazze'ye intihar etmeye gitmiyorum” diyen Frank Romano, “İsrail askerleri gemimize saldırabilir ve tutuklanabiliriz. Ancak bunun değerli bir amaç uğruna olduğunu gösterebilmek için gemiye binmek, almamız gereken bir risk. Bir Fransız ve ABD vatandaşı olarak her yıl vergi ödüyorum, oy kullanıyorum. Fakat hükümetlerim İsrail'in soykırım yapmasına izin veriyor. Bunu seyredemem. Biz silah ve para göndermeseydik İsrail bunu yapamazdı. Bu yüzden kendimi sorumlu hissediyorum" şeklinde konuştu. Türk halkı ve hükümetinin Filistinle dayanışmasından çok etkilendiğini söyleyen Romano, “Türkiye olmasaydı bu filoyu yapamazdık. Çünkü zengini, fakiri tüm Türk halkı filoyu finanse etti. İstanbul'da inanılmaz bir enerji olduğunu hissediyorum. Çok cesur ve yardımseverler. Sokaklarda yürürken Filistin'in direniş sembollerinden kefiyeyi takıyorum. Bunu gören vatandaşlar selam veriyor, destek işaretleri yapıyor. Filistin'in bu enerjisi ve dayanışmasını Türk halkında daha çok hissediyorsunuz" dedi.