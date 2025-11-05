Gece-gündüz arasındaki yüksek sıcaklık farkı damar yapısını bozup kalp krizi riskini artırıyor

Gök, AA muhabirine, sonbahar aylarında gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının çok yükseldiğini ve bu durumun kalp sağlığını olumsuz etkilediğini belirtti.

Sıcaklık değişimlerinin vücut üzerinde önemli bir stres faktörü oluşturduğunu ifade eden Gök, "Genel bilgi aslında kış aylarında kalp krizinin daha sık görüldüğü. Ancak gözlemsel çalışmalara baktığımızda kalp krizi artışı durumunu sonbaharla başlıyor. Bu dönemde artmaya başlayıp kış aylarında en yüksek seviyeye çıkıyor. Bunun başlıca sebebi sıcak ve soğuk geçişleri. Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkının en yüksek olduğu mevsim sonbahar." dedi.





Vücut ani ısı değişimlerine ayak uyduramıyor

Gök, insan vücudunun soğuk-sıcak geçişlerine hazırlıksız yakalandığını vurguladı. Havanın gündüzleri sıcak, geceleri ise serin olduğu dönemlerde vücudun uyum sağlamakta zorlandığını anlatan Gök, şunları kaydetti: "Soğuk hava özellikle kol ve bacak damarlarında büzüşmeye neden oluyor. Damarlardaki büzüşme tansiyonumuzu bir miktar yükseltir ve bundan vücudumuzda kalp krizine yatkınlık artar. Bunun yanında yine sonbaharda damarımızdaki kan yoğunluğu daha çok artar. Hematokrit​​​​​​​ değerimiz yükselir ve bu da pıhtılaşmaya yatkınlığı artırır. Özellikle kanda pıhtılaşmaya neden olan trombosit hücrelerinin agregasyonu soğuk aylarda artar, damarda pıhtılaşma yükselir."





Grip ve enfeksiyon hastalıkları da kalp sağlığını bozuyor

Gök, sonbahar aylarında grip ve enfeksiyon hastalıklarının daha sık görüldüğüne dikkati çekti. Mevsimsel hastalıklara karşı korunmanın kalp sağlığı açısından önemli olduğunun altını çizen Gök, "Grip ve enfeksiyon hastalıkları inflamasyonu (iltihaplanma) artırıyor. İnflamasyon damar tıkanıklığının ana nedenlerinden biri. Özellikle damarlardaki plakları aktive ederek bunların çatlamasına ve damar tıkanıklığına neden oluyor. Damar tıkanıklığı da kalp krizi riskini artırıyor." diye konuştu.





Gök, vatandaşların vücudunu iyi tanıması, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini ifade etti.