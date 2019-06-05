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Geçmişin tadını yaşatmalıyız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu , çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak’a anlattı.

Yasemi Asan Yeni Şafak
Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Biraz klişe olacak ama benim çocukluğumda bayramlar gerçek anlamda bayram olarak yaşanırdı. Bayram bayramdı, tatil tatildi. Yani bayramlar, tatil değil, akraba, eş, dost, komşuları ziyaret, gidilenlerin iade-i ziyarette bulunmalarını beklemekti” dedi.

KAPI KAPI DOLAŞIRDIK

“Bayram öncesi yeni kılık kıyafetler alınır, bayramda o tertemiz kıyafetler giyilirdi” diyen Kasapoğlu şunları anlattı: “Bayram sabahı erkenden kalkılır, bayram namazına sevinçle coşkuyla gidilir, dönüşte ailece kahvaltı edilir ve önce aileler aralarında bayramlaşırdı. Ardından da çocuklar için belki de en keyifli anlar ondan sonra yaşanırdı. Kendimizi sokağa atıp, ev ev, kapı kapı dolaşıp komşularımızla bayramlaşırdık.”

NEREDE O ESKİ BAYRAMLAR

“Belki de bu dolaşmaların en heyecanlı yanı, komşularımızın vereceği harçlık veya şekerleri toplamaktı. Bu kapı kapı dolaşmaların ardından soluğu bakkalda alıp, çatapat, torpil gibi dönemin oyuncaklarını alarak sokaklarda patlatırdık. Bütün bunları hatırladıkça insan kendi kendine, ‘Nerede o eski bayramlar?’ diye sormadan geçemiyor doğrusu.”

SEVİNCİ ÇOĞALTMALIYIZ

“Bayramlar ilahi armağanları hediyelerdir. Bu çok özel günlerde sevinci çoğaltmalı, umudu, dayanışmayı büyütmeliyiz. Kaç akrabayı, kaç dostu ziyaret ettiğimiz son derece önemli. Geçmişe özlem duymak yerine o lezzeti, o tadı bugün de yaşatmalıyız.”

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  • Kasapoğlu’nun, eşi Betül Kasapoğlu, Ankara’daki bir hastanede doğum yaptı. Bir erkek çocuk babası olan Bakan Kasapoğlu’nun bir oğlu daha dünyaya geldi.


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