Geleceğin yazarları ödüllendirildi

Endülüs Okuma Hareketi ve Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı iş birliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Sen Yazarsın” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini teşvik etmeyi hedefleyen yarışmada ilkokul öğrencileri “Masal”, ortaokul öğrencileri “Atasözlerinin Hikayesi”, lise öğrencileri ise “Küçürek Öykü” türlerinde eserleriyle yer aldı. “Masal” kategorisinde Konya 100. Yıl İlkokulu’ndan Hatice Nur Çayırcı, Ortaokul “Atasözlerinin Hikayesi” kategorisinde Kahramanmaraş Hartlap Ortaokulu’ndan Rabia Balık ve Lise “Küçürek Öykü” kategorisinde Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi’nden Beren Arslan birincilik elde etti.