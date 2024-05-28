“Genç Gönüllüler” Srebrenitsa İçin Yola Çıkıyor

Genç Gönüllüler, Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995 tarihinde yaşanan soykırımın etkilerini görmek ve ülkemizdeki gençlere aktarabilmek için “Yolumuz Var, Umuda Yürüyoruz” projesi ile 18-27 yaş aralığındaki gençler için bir araya geliyor.

Marş Mira Etkinlikleri’ne katılarak başlayacak yolculuk, Srebrenitsa’nın derin yaralarını daha iyi anlamak adına Soykırım Müzesi ve şehitlik ziyareti ile devam edecek. Proje başvuruları 30 Mayıs’ta sonlanırken yolculuk 5-11 Temmuz tarihlerini kapsayacak. Mülakatları geçen gençler 2005 yılından bu yana Bosna Hersek’te geleneksel olarak gerçekleşen Marş Mira Etkinliklerine katılacak. Boşnak halkıyla kurulacak güzel bağların yanı sıra ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının da ziyaret edileceği projeye başvurular www.gencdernegi.org adresini üzerinden alınacak.

Uluslararası Genç Derneği kimdir?

Toplumun geçici gündemlerini aşarak fayda üreten; gündemini gençlik meselelerine, ulusal ve uluslararası projelere odaklayarak bu doğrultuda çalışmalarına devam eden bir harekettir. 2009 yılından beri Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere farklı bölgelerde gerçekleştirdiği gönüllülük projeleri ve faaliyetleriyle, 800 kadar üniversiteli gencin yurt dışı tecrübesi kazanmasına öncülük eden bir sivil toplum kuruluşudur.







