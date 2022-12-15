Hayat Genç yazar ve editör adayları kendi dergilerini tasarlayacak
AKTÜEL

Genç yazar ve editör adayları kendi dergilerini tasarlayacak

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, "Gelenekten Geleceğe Dijital Dergi Platformu" projesi, genç yazarları ve editör adaylarını bekliyor. Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dijital Dergicilik Okulu ile gençler kendi dijital dergilerini yayımlayabilecekler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç yazar ve editör adayları kendi dergilerini tasarlayacak
Dergicilik okulu

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, "Gelenekten Geleceğe Dijital Dergi Platformu" projesi, genç yazarları ve editör adaylarını bekliyor.

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Dijital Dergicilik Okulu ile gençler kendi dijital dergilerini yayımlayabilecekler.

Proje, düşünen, araştırma yapan, araştırma bulgularını harmanlayarak yeni değerler üreten bir neslin yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Etkinlik ayrıca dijitalleşen çağda, gençlerin çağdaş geleneksel dergicilikten, dijital enstrümanları aktif kullanarak kendilerini ifade edebildikleri bir okul gibi yararlanmalarının yolunu açmayı amaçlıyor.

Dijital ortamda yapılacak eğitimlerle yeni editörler ve genel yayın yönetmenlerini kültür camiasına kazandırmak isteyen projeye, "dergicilikokulu.com" adresinden ücretsiz başvuru yapılabilecek.

Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, 6 ay boyunca, çevrim içi düzenlenecek 192 saatlik eğitimden geçerek, kendi dergilerini yayımlayabilecek. Proje içerisinde katılımcılar editörlük, yazı yazma, toplama ve derleme, tasarım, röportaj, araştırma yapma, tema, dosya hazırlama, içerik tasnifi ve grup çalışmaları gerçekleştirecek. Atölyelerin yanı sıra genç yazar ekibiyle 7 gün 24 saat mentör desteği de sağlanacak.

Etkinlikte bugüne kadar verilen eğitimlerde 241 genç, editör unvanı kazanırken, 439 dijital dergi okurun beğenisine sunuldu.

Dijital Dergicilik Okulu ile gençlerin; ekip çalışması, ürün çıktısı, editöryal müdahale, sosyal gelişim, süreç yönetimi, kültürel birikim, estetik duyarlılık, tasarım, seslendirme, senaryo yazımı, öz farkındalık, algılama, analiz etme, eleştirel düşünme, görsel okur-yazarlık, kültürel miras, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, sentez, yaratıcı düşünme, görsel iletişim ve biçimlendirme vb. edinimler elde etmesi ile alanında uzman gençler olması hedeflenmekte.

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