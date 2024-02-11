Gençler ‘Sosyalfest’te yarışacak

Üniversite, lise ve ortaokul kategorisinde 14 farklı temada gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrenciler, Türkiye’nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına yönelik projeler geliştirdi. Toplumda yaşanan sorunlara çözüm üretme kapasitesinin gençler arasında atmasını istediklerini belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “En fazla Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışmasına başvuru oldu. Bu durum gösteriyor ki gençliğimiz Türkiye’ye ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna sahip çıkıyor, destek oluyor. Türkiye Yüzyılı gençliğimizin gönlünde taht kurmuş. Gençlerimiz Türkiye Yüzyı'lını gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor” dedi.