|
Hayat

Gençler ‘Sosyalfest’te yarışacak

Karabük Üniversitesi tarafından Türkiye’nin milli sosyal bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası Sosyal Bilimler Festivali Sosyalfest 2-3 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

Saliha Engin
04:00 - 11/02/2024 Pazar
Güncelleme: 02:52 - 11/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Üniversite, lise ve ortaokul kategorisinde 14 farklı temada gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrenciler, Türkiye’nin ve dünyanın toplumsal sorunlarına yönelik projeler geliştirdi. Toplumda yaşanan sorunlara çözüm üretme kapasitesinin gençler arasında atmasını istediklerini belirten Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, “En fazla Türkiye Yüzyılı Vizyonu Sosyal Model Tasarım Yarışmasına başvuru oldu. Bu durum gösteriyor ki gençliğimiz Türkiye’ye ve Türkiye Yüzyılı Vizyonuna sahip çıkıyor, destek oluyor. Türkiye Yüzyılı gençliğimizin gönlünde taht kurmuş. Gençlerimiz Türkiye Yüzyı'lını gerçekleştirmek için canla başla çalışıyor” dedi.



#Eğitim
#Aktüel
#Karabük Üniversitesi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2024? ÖSYM KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav takvimi