|
Hayat

Gençler zulmün farkında olmalı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Nehirden Denize Özgür Filistin Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu.

Saliha Engin
04:00 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:57 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul'da düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür katıldı. Program, 'Sınav' kategorisinde birinci olan Yusuf Eren İnan’ın 'Filistin Ağıtı' şiiriyle başladı.

MAZLUMUN YANINDA OLMALILAR

15 Temmuz'un yıl dönümünde olduğumuzu hatırlatarak konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen bugün Gazze’deki gibi iradesi elinden alınmış bir Türkiye’yle karşı karşıya kalacaktık. Ülkenin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine sahip çalmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle Maarif Modeli, gençlerin önemli bir şuurda yetişmesini sağlayacak. Bugünkü yarışma da bu anlamda çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum milletlere Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin sahip çıkmasını arzu ediyoruz.” dedi. Programda konuşan Bilal Erdoğan da “Ülkemizde yetişen her bir çocuğumuzun, dünyada zulümleri bitirmek için rol sahibi olma yükümlülüğünün olduğunu hissetmesini sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.



#Soykırım
#Gazze
#Filistin
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
La İlahe İllallah Ne Demek, Anlamı, Faziletleri: Kelime-i Tevhid Okunuşu