Gençler zulmün farkında olmalı

15 Temmuz'un yıl dönümünde olduğumuzu hatırlatarak konuşmasına başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “15 Temmuz hain darbe girişimi başarılı olsaydı muhtemelen bugün Gazze’deki gibi iradesi elinden alınmış bir Türkiye’yle karşı karşıya kalacaktık. Ülkenin geleceği, demokrasisi, bağımsızlığı tehlikeye düştüğü zaman çocuklarımızın bu ülkenin değerlerine sahip çalmasını arzu ediyoruz. Bu nedenle Maarif Modeli, gençlerin önemli bir şuurda yetişmesini sağlayacak. Bugünkü yarışma da bu anlamda çok önemli. Dünyanın neresinde olursa olsun, zulüm gören mazlum milletlere Türkiye Cumhuriyeti gençlerinin sahip çıkmasını arzu ediyoruz.” dedi. Programda konuşan Bilal Erdoğan da “Ülkemizde yetişen her bir çocuğumuzun, dünyada zulümleri bitirmek için rol sahibi olma yükümlülüğünün olduğunu hissetmesini sağlamalıyız.” ifadelerini kullandı.