Gençlerden hizmet alalım

“Okullar yetmiyor, gençlerin başka becerilere ihtiyacı var, gençler çok kötü durumda, sosyal medyadan ve bilgisayardan kafalarını kaldırmıyor” sorularına cevap olacak bir kitap Vadi Yayınları’ndan çıktı. Yavuz Yiğit’in kaleme aldığı “Okuldışı” isimli eser, yazarın uzun yıllar gençler ve gençlik kulüpleri nasıl çalışır konusunda kaynak kitap eksikliği çekmesiyle ortaya çıktı. Dört yıllık bir emeğin ürünü olan “Okuldışı” gençlerin ders dışı faaliyet yapmasının öneminden, kuşak problemlerine, öğrenci ve gençlik STK’sı yönetiminden; anne baba, sivil toplum örgütleri, belediyeler ve siyasilere ne yapmaları konularına öneriler veriyor.

Gençlerin okul dışı etkinliklerine önem veren ve uzun yıllar bu alanda çalışmalar yürüten Yiğitle kitabı ve ele aldığı sorunları konuştuk. Türkiye’nin gençlikle ilgili paradigmasının değişmesi gerektiğini söyleyen Yiğit, sivil toplum örgütlerine katılımda 183 ülke arasında 178. sırada olduğumuzu belirterek şunları aktardı: “2011’de yüzde beş olan gençlerin sivil katılımı, 2023’te de değişmedi. Kitabı, gençleri daha fazla sivil topluma nasıl çekeriz sorusundan hareketle yazdım. Siyasetçiler, gençlere çok şey vaat ediyor. Gençlere yapılabilecek en büyük hizmet onlardan hizmet almak. Böyle bir yapı kurulmalı. Kitabı okuyan anne baba, belediyeyi ve okulu sıkıştırsın. Okuyan genç de içinde bulunduğu STK’yı sıkıştırsın.”

YENİ NESİL GÖREV ODAKLI

On iki bölümden oluşan kitap, okul dışı faaliyetin ne olduğundan ve öneminden, gencin ve kuşakların kim olduğundan bahsediyor. “Okul dışı”, gençlik STK’sı yönetimiyle alakalı alanında yazılmış tek kitap olması nedeniyle de oldukça önemli. Yiğit dört yıldır üzerinde çalıştığı 270 sayfalık kitabın öğretmen, dernek yöneticisi, yurt yöneticisi gibi gençlerle muhatap herkes için el kitabı olarak hazırladığını aktarıyor.

Eski kuşaklarla yenileri kıyaslayan Yiğit, “Bizden önceki jenerasyonlar vizyon odaklıydı. Ümmet için, devrim için çalışırım diyordu. Bilgisayar oyunuyla yetişen bu kuşak ise misyon odaklı. Oyunlar onları çeşitli görevlerle güdüledi. Bu yüzden görev ve iş odaklılar, kısa vadeli projeler verdiğinizde çok başarılı oluyorlar” dedi.

BİLGİ YARIŞMASINI İLBER ORTAYLI SUNSUN

Ailelerin, okulların, belediyelerin ve devletin gençlerin okul dışı faaliyet alanlarını artırması gerektiğine dikkat çeken Yiğit, Teknofest gibi etkinliklerin müfredata uygun hale getirilerek farklı projelerle desteklenmesini öneriyor. Müfredata münazara, hukuk ve sosyoloji projelerinin dahil olmasına da dikkat çeken yazar; “Yapacağımız okul dışı faaliyetleri merkeze çekmemiz lazım ki gençler hayat amaçlarını bulsun ve yeteneklerini geliştirsin. Mesela bir hafta ülke gündemi entelektüel yarışmalar olmalı. Pazar sabahları yayınlanacak bir “Türkiye Liseler Arası Bilgi Yarışması”nı İlber Ortaylı sunmalı. Programı izleyen liseliler yayına çıkabilmek için çalışır” cümlelerini kuruyor.

Sanatla ilgilenen okulu bırakmıyor

Sanatın eğitimdeki rolünün yadsındığına değinen Yavuz Yiğit, gençlerin aktif olması için sanat faaliyetlerine önem verilmesinin altını çizdi. Yiğit, “Gençler okul dışı bir faaliyette aktifse uyuşturucu, sigara, alkol gibi kötü alışkanlıkları dört kat azalıyor. Sanatla ilgilendikleri zaman okul bırakma oranları üç kat azalıyor. 15-16 yaşlarındaki çocuklar anne babalarına ve topluma kendisini anlatamıyor. Sanat çocukların rahat konuşabilmesini sağlıyor” ifadelerini kullandı.







