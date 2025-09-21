Gerçek başarı paylaşılan iyiliklerdir

Zor koşullarda büyüyen Mustafa, hayallerinin peşinden gittiği zorlu yolculukta yolunu aydınlatan yıldızlardan ilham alır. Bu yıldızlar kimi zaman bir kaplumbağalı anahtarlık olarak çıkar karşısına, kimi zaman bir komşu, bir manav, bir dost... Yolunun üstünde parıldayarak duran bu yıldızların isimlerini küçük mavi defterine tek tek not almaya karar verir. Böylece zamanı geldiğinde onların varlığını takdir edebilecektir. Artık nihayet büyüdüğünde parlama sırası ona gelir! Acaba o kimlerin hayatındaki yıldız olacak, kimlerin yolunu aydınlatacak? “Yıldızlara Yakın” iyiliğin, emeğin, dayanışmanın sesinin yükseldiği, göğsünüzde bir Kutup Yıldızı gibi taşıyacağınız, unutulmaz bir roman… Yazarlığının 20. yılında İlk Genç Timaş etiketiyle “Yıldızlara Yakın” kitabını okurlarıyla buluşturan Metin Özdamarlar ile konuştuk.





Yazarlık çocukluk hayalimdi

Yazarlığınızın 20. yılını geride bıraktınız. Bu süreç sizin için ne ifade ediyor ve yazarlık hayatınız boyunca elde ettiğiniz en büyük kazançlar neler oldu?

Yazarlık çocukluk hayalimdi. Rabbime “Bir kitabım çıksa yeter.” diye dua ediyordum. 56 kitap yazmama izin verdi. Yazana değil “Yazdıran”a bakmak lazım. Şüphesiz, harfler, kelimeler ve cümleler Rabbimizindir; bana kullanma izni verdiği için şükrediyorum ve ömrüm olduğu sürece yazmayı niyaz ediyorum. Bu kitaplarla bu güzel ülkenin çocuklarından birinin bile kalbine dokunabiliyorsam, bir duygu birikintisi oluşturuyorsam, değerleri kazandırabiliyorsam, rol model oluyorsam, “iyi” ve “güzel” bir insan olmak için harekete geçmelerine zerre katkı sağlayabiliyorsam bunu en büyük başarı sayarım. Yazarlık hiç tanımadığınız insanlarla kelimelerden görünmez köprüler kurduğunuz harika bir meslek. Yazdığım kitaplarla sadece dersine girdiğim öğrencilerin değil dersine girmediğim yüzbinlerce çocuğun da “Metin Hoca”sıyım. Bu büyük bir sorumluluk. Aynı zamanda büyük bir mutluluk…

Yeni kitabınız “Yıldızlara Yakın’ın hikâyesi nasıl ortaya çıktı peki?

Kitabın ilk fikri 30 yıl önce zihnime düşmüştü. Bir arkadaşım bir “iyilik defteri” olduğunu söylemişti. Kendisine iyilik yapanların buraya kaydettiğini ileride kendisinin de onlara iyilik yapacağını ifade etmişti. Çok hoşuma gitmişti. O fikir 30 yıl sonra kelimelerden ete kemiğe büründü, iki kapağın arasında hayat buldu. Yazarken gündemde olan “yapay zekâyı” temele alarak teknolojinin iyi yönde kullanılması konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştım. Anadolu irfanını kurguya işledim. Kitapta bizden olan her şey var; türküler, yemekler, değerler, duygular ve pek çok şey… Her insanın hayatında yıldızların olduğunu belirtiyoruz. “Siz de bir başkasının yıldızı olabilirsiniz.” diyoruz Yıldızlara Yakın’da…





Kitabın merkezinde vefa var

“Yıldızlara Yakın” kitabında gençlere aktarmak istediğiniz en önemli değerler ve mesajlar nelerdir?

Kitabın merkezinde günümüzde en çok kaybettiğimiz değerlerden biri olan “vefa”var. Merkezinde vefa olan eser, özgüven, sevgi, saygı, aile bağları gibi mesajlarla ilerliyor ve kurguya eş olarak gençlerimize özgüven ve motivasyon sağlamayı temel hedef sayıyor. Kitap diyor ki; “Başarı sadece zirveye çıkmak değildir. Aynı zamanda o zirveden dönüp geldiğinden yoldaki insanlara el uzatmaktır. Bir insanın hayatındaki asıl kırılma anı yaşadığı zorluktan ziyade o zorluk anındaki uzanan o beklenmedik yardım elidir. Gerçek başarıyı tanımlarken ulaştığımız hedefler kadar o yolda biriktirdiğimiz ve paylaştığımız iyilikler de çok önemlidir.” Okura sen de “iyilik defteri” ve “başarı defteri” tut diyor, en büyük zenginliğinin ailemiz olduğunu hatırlatıyor, başarı için hedeflerini yazılı hâle getirmenin altını çiziyor, bazen düşsek de kalkıp yeniden yola devam etmenin önemini belirtiyoruz.





Kitabınızda küçük iyiliklerin ve empati kurmanın gerçek hayatta nasıl büyük değişimlere yol açabileceğini anlatıyorsunuz. Sizce bu değerler günümüzde neden daha önemli hale geldi?

Bugün en başta “vefa”yı unuttuk. Öte yandan merhamet, iyilik, paylaşım, duyarlılık, dürüstlük, sabır, sevgi, saygı her geçen gün kaybettiğimiz değerler. Popüler kültür, şehirleşme, bireyselleşme, teknoloji ve sosyal medya bu değerleri değiştirdi, dönüştürdü, hayatımızdan çıkarmaya başladı. Şimdi o kilidi bulup o duyguları yeniden gün ışığına çıkarma zamanı.



